вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні чоловікам хочуть давати 10-денну декретну відпустку

В Україні чоловікам хочуть давати 10-денну декретну відпустку
У Верховній раді України зареєстрували законопроект “Про внесення змін до статті 17 Закону України” Про відпустки”. Це дасть чоловікам змогу брати десятиденну оплачувану відпустку у зв’язку з народженням дитини.

Про це йдеться на офіційному порталі Верховної ради України.

Автори стверджують:

“Це дозволить батьку проводити перший період після народження дитини із сім’єю, сприятиме догляду за новонародженим, а також рівних можливостей в процесі адаптації до ситуації, викликаної народженням дитини“.

На даний момент відпустка тривалістю до 14 календарних днів без збереження заробітної плати надається за бажанням чоловіка, чия дружина перебуває у післяпологовій відпустці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чоловік, декрет, відпустка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві прогримів вибух, травмований чоловік. ВІДЕО
Сьогодні, 06:09
В Україні чоловікам хочуть давати 10-денну декретну відпустку
Сьогодні, 05:26
Показали, як ремонтують пішохідні доріжки на Ковельській. ФОТО
Сьогодні, 04:47
На Рівненщині через грип померла жінка
Сьогодні, 03:56
У Луцьку невідомі зіпсували експозицію художника. ФОТО
Сьогодні, 02:07
Схожі новини
Декретні виплати в Україні: як виплачується соціальна допомога Декретні виплати в Україні: як виплачується соціальна допомога
13 лютий, 2018, 23:04
Розповіли, що стало причиною смерті чоловіка на котельні у Ковелі Розповіли, що стало причиною смерті чоловіка на котельні у Ковелі
14 березень, 12:35
Катували, душили і підпалили: у Дніпрі по-звірячому вбили чоловіка Катували, душили і підпалили: у Дніпрі по-звірячому вбили чоловіка
11 березень, 15:21
У Луцьку біля Старого ринку рятували п'яного чоловіка У Луцьку біля Старого ринку рятували п'яного чоловіка
10 березень, 11:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві прогримів вибух, травмований чоловік. ВІДЕО
Сьогодні, 06:09
 0
В Україні чоловікам хочуть давати 10-денну декретну відпустку
Сьогодні, 05:26
 0
Показали, як ремонтують пішохідні доріжки на Ковельській. ФОТО
Сьогодні, 04:47
 0
На Рівненщині через грип померла жінка
Сьогодні, 03:56
 0
У Луцьку невідомі зіпсували експозицію художника. ФОТО
Сьогодні, 02:07
 0
Медіа
відео
1/8