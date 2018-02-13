В Україні чоловікам хочуть давати 10-денну декретну відпустку





Про це йдеться на



Автори стверджують:



“Це дозволить батьку проводити перший період після народження дитини із сім’єю, сприятиме догляду за новонародженим, а також рівних можливостей в процесі адаптації до ситуації, викликаної народженням дитини“.



На даний момент відпустка тривалістю до 14 календарних днів без збереження заробітної плати надається за бажанням чоловіка, чия дружина перебуває у післяпологовій відпустці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховній раді України зареєстрували законопроект “Про внесення змін до статті 17 Закону України” Про відпустки”. Це дасть чоловікам змогу брати десятиденну оплачувану відпустку у зв’язку з народженням дитини.Про це йдеться на офіційному порталі Верховної ради України.Автори стверджують:“Це дозволить батьку проводити перший період після народження дитини із сім’єю, сприятиме догляду за новонародженим, а також рівних можливостей в процесі адаптації до ситуації, викликаної народженням дитини“.На даний момент відпустка тривалістю до 14 календарних днів без збереження заробітної плати надається за бажанням чоловіка, чия дружина перебуває у післяпологовій відпустці.

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