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У Луцьку хочуть більше заробляти на парковках

У Луцьку хочуть більше заробляти на парковках
У Луцьку цьогоріч хочуть збільшити надходження від паркування автомобілів.

Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

КП «АвтоПаркСервіс» за надання платних послуг із паркування автотранспортних засобів фізичним та юридичним особам запланувало отримати 991 тисячі доходів, що на 32,2 % більше, ніж торік.

У 2019 році підприємство планує заробити більше за рахунок надання послуги з бронювання місць на вулицях Єршова-Індустріальна.
Загальна сума витрат підприємства, порівняно із фактичними витратами 2018 року, зросте на 251 тисячу гривень та у підсумку складе 990,4 тисячі гривень.

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Теги: Луцьк, парковка, гроші
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