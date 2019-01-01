Лучани зможуть безкоштовно обстежитись на туберкульоз

24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом. За рівнем захворюваності Волинь знаходиться на 8-му місці серед областей України.Про це йшлося на науково-практичній конференції: «Особливості виявлення, діагностики та лікування туберкульозу на сучасному етапі», що відбулася 19 березня у конференц-залі управління охорони здоров’я облдержадміністрації, - пише Волинський обласний центр здоров'я у Facebook.Щодня про діагноз «туберкульоз» дізнається двоє волинян, а майже через день одна людина в нашій області від цієї хвороби помирає.Генеральний директор Волинського обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднанняповідомив:"Масова флюорографія – це економічно недоцільні затрати, які себе не виправдовують. У світі від масової флюорографії давно відмовилися і обстежують групи ризику. вартість одного обстеження на цифровому флюорографі в ОТМПО – 65 гривень. У 2018-му році ми обстежили понад 22 тисячі осіб, виявлено 39 випадків туберкульозу. Це, приблизно, 0,15% і вважається досить високим показником".Головний лікар Волинського обласного центру здоров’я Сергій Новосад акцентував увагу на важливості збільшення кількості інформації у медіа просторі щодо профілактики та обізнаності з симптомами туберкульозу у населення, були представлені зразки відповідної соціальної реклами, які транслюються на регіональних теле- і радіоканалах, а також зразки друкованої продукції, які поширюються у медичних та навчально-виховних закладах області.Голова обласної організації Товариства Червоного Хреста Українипроінформувала присутніх про низку заходів, які проводитимуть на Театральному майдані Луцька 21-22 березня, зокрема про роботу в ці дні пересувного цифрового флюорографа, на якому волиняни матимуть можливість пройти безкоштовне обстеження.