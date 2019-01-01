Як у фільмах з Брюсом Віллісом: волинські шахти мають «космічні» прохідницькі комбайни
Сьогодні, 09:39
На зміну старим і зношеним прохідницьким комбайнам волинські шахти отримали потужні, після капітального ремонту і з гарантією прохідницькі комбайни 1 ГКПС.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДП «Волиньвугілля».
Зауважують, що техніка, на якій донині здійснювали підготовчі гірські роботи – уже в 4-5 разів перепрацювала свій ресурс. Для прохідницького комбайну це – 2 000 метрів підземних робіт. Проте кожен із комбайнів, які були на волинських шахтах, пройшов по 8-10 000 метрів…
Зношена техніка ламалася щодня. На її ремонт шахтарям доводилося щонайменше витрачати цілу зміну (одну із чотирьох) протягом доби, але бувало.
«Прохідницькі комбайни 1 ГКПС, які ми надали шахтам, мають гарантію після капітального ремонту. Це дуже важливо, адже поломки техніки – це те, що постійно заважає працювати шахтарям. Три зміни пропрацювали, зміну стоять і ремонтують… і так щодня. Це ненормальні умови для роботи, і одним з наших ключових завдань є повне оновлення техніки. Люди повинні вийти на роботу і працювати, а не думати, як зробити так, щоб було чим працювати», – переконаний генеральний директор ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк.
За його словами, за допомогою нових прохідницьких комбайнів об’єми підготовчих робіт вдасться збільшити щонайменше вдвічі.
Довідково:
Прохідницький комбайн – комбінована гірнича машина, призначена для проведення гірничих виробок. Виконуює основні операції, починаючи з руйнування масиву гірських порід, відділення від масиву корисної копалини або породи і закінчуючи навантаженням гірничої маси у транспортні засоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДП «Волиньвугілля».
Зауважують, що техніка, на якій донині здійснювали підготовчі гірські роботи – уже в 4-5 разів перепрацювала свій ресурс. Для прохідницького комбайну це – 2 000 метрів підземних робіт. Проте кожен із комбайнів, які були на волинських шахтах, пройшов по 8-10 000 метрів…
Зношена техніка ламалася щодня. На її ремонт шахтарям доводилося щонайменше витрачати цілу зміну (одну із чотирьох) протягом доби, але бувало.
«Прохідницькі комбайни 1 ГКПС, які ми надали шахтам, мають гарантію після капітального ремонту. Це дуже важливо, адже поломки техніки – це те, що постійно заважає працювати шахтарям. Три зміни пропрацювали, зміну стоять і ремонтують… і так щодня. Це ненормальні умови для роботи, і одним з наших ключових завдань є повне оновлення техніки. Люди повинні вийти на роботу і працювати, а не думати, як зробити так, щоб було чим працювати», – переконаний генеральний директор ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк.
За його словами, за допомогою нових прохідницьких комбайнів об’єми підготовчих робіт вдасться збільшити щонайменше вдвічі.
Довідково:
Прохідницький комбайн – комбінована гірнича машина, призначена для проведення гірничих виробок. Виконуює основні операції, починаючи з руйнування масиву гірських порід, відділення від масиву корисної копалини або породи і закінчуючи навантаженням гірничої маси у транспортні засоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка, прибираючи подвір'я, спалила льох
Сьогодні, 09:50
Як у фільмах з Брюсом Віллісом: волинські шахти мають «космічні» прохідницькі комбайни
Сьогодні, 09:39
Під час пожежі сухої трави на Волині врятували кролика
Сьогодні, 09:35
На Волині заборонено збирати черемшу у лісі
Сьогодні, 09:23