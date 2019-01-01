У селі на Волині загорівся торф’яник, який досі не можуть загасити





На місце події працюють рятувальники, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Наразі задіяні 2 автоцистерни та 2 мотопомпи та 11 чоловік особового складу, допомагає місцеве населення.



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Відтак, погашено лише 0,2 га площі. Гасіння пожежі триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Любешівському районі поблизу села Залаззя в урочищі Заольхів'я загорівся торф’яник на площі 1 га.На місце події працюють рятувальники, - інформує ДСНС України у Волинській області.Наразі задіяні 2 автоцистерни та 2 мотопомпи та 11 чоловік особового складу, допомагає місцеве населення.Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Відтак, погашено лише 0,2 га площі. Гасіння пожежі триває.

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