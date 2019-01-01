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У селі на Волині загорівся торф’яник, який досі не можуть загасити

У селі на Волині загорівся торф’яник, який досі не можуть загасити
В Любешівському районі поблизу села Залаззя в урочищі Заольхів'я загорівся торф’яник на площі 1 га.

На місце події працюють рятувальники, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Наразі задіяні 2 автоцистерни та 2 мотопомпи та 11 чоловік особового складу, допомагає місцеве населення.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Відтак, погашено лише 0,2 га площі. Гасіння пожежі триває.


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Теги: пожежа, Волинь
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