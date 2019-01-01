Луцьких перевізників штрафуватимуть за спізнення маршруток
Сьогодні, 14:51
Водії маршрутних таксі Луцька змушені будуть стежити за дотриманням графіків руху транспорту та інших правил, у разі невиконання яких передбачено штрафи.
Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що у маршрутних таксі міста планують встановити спеціальне обладнання, з пультом управління для водіїв та засобами зв’язку із диспетчерами.
Також він додав, що водії маршрутних таксі змушені будуть стежити за дотриманням графіків руху транспорту та інших правил, у разі невиконання яких передбачено штрафи.
У маршрутних таксі встановлять спеціальне обладнання із пультом управління для водіїв, аби у разі потреби оперативно зв’язатися із диспетчером.
Заступник начальника управління транспорту та зв'язку міської ради Олександр Середа ознайомив присутніх з основними положеннями запропонованих на сьогоднішній розгляд документів.
Також присутні обговорили можливість участі у конкурсі для нерезидентів України.
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Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що у маршрутних таксі міста планують встановити спеціальне обладнання, з пультом управління для водіїв та засобами зв’язку із диспетчерами.
Також він додав, що водії маршрутних таксі змушені будуть стежити за дотриманням графіків руху транспорту та інших правил, у разі невиконання яких передбачено штрафи.
У маршрутних таксі встановлять спеціальне обладнання із пультом управління для водіїв, аби у разі потреби оперативно зв’язатися із диспетчером.
Заступник начальника управління транспорту та зв'язку міської ради Олександр Середа ознайомив присутніх з основними положеннями запропонованих на сьогоднішній розгляд документів.
Також присутні обговорили можливість участі у конкурсі для нерезидентів України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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