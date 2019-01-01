Луцьких перевізників штрафуватимуть за спізнення маршруток

Водії маршрутних таксі Луцька змушені будуть стежити за дотриманням графіків руху транспорту та інших правил, у разі невиконання яких передбачено штрафи.Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що у маршрутних таксі міста планують встановити спеціальне обладнання, з пультом управління для водіїв та засобами зв’язку із диспетчерами.Також він додав, що водії маршрутних таксі змушені будуть стежити за дотриманням графіків руху транспорту та інших правил, у разі невиконання яких передбачено штрафи.У маршрутних таксі встановлять спеціальне обладнання із пультом управління для водіїв, аби у разі потреби оперативно зв’язатися із диспетчером.Заступник начальника управління транспорту та зв'язку міської радиознайомив присутніх з основними положеннями запропонованих на сьогоднішній розгляд документів.Також присутні обговорили можливість участі у конкурсі для нерезидентів України.