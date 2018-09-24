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Вантажівка збила на смерть дорожника, який ремонтував трасу

Вантажівка збила на смерть дорожника, який ремонтував трасу
В Одеській області вантажівка був смертельно травмований працівник дорожньої служби, який ремонтував трасу Київ-Одеса.

Про це в четвер, 21 березня, повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

Зокрема, зазначено, що ДТП сталася 21 березня в Ширяївському районі, біля села Ревова.

"Попередньо встановлено, що 31-річний водій вантажного автомобіля DAF не вибрав безпечну швидкість, у результаті чого не впорався з керуванням і збив співробітників дорожньої служби, які проводили ремонтні роботи. У результаті наїзду 60-річний чоловік загинув на місці, а його 40-річний колега, який отримав травми, був госпіталізований", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.


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Теги: комунальник, смерть, вантажівка
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