Вантажівка збила на смерть дорожника, який ремонтував трасу

В Одеській області вантажівка був смертельно травмований працівник дорожньої служби, який ремонтував трасу Київ-Одеса.Про це в четвер, 21 березня, повідомляє прес-служба обласного управління поліції.Зокрема, зазначено, що ДТП сталася 21 березня в Ширяївському районі, біля села Ревова."Попередньо встановлено, що 31-річний водій вантажного автомобіля DAF не вибрав безпечну швидкість, у результаті чого не впорався з керуванням і збив співробітників дорожньої служби, які проводили ремонтні роботи. У результаті наїзду 60-річний чоловік загинув на місці, а його 40-річний колега, який отримав травми, був госпіталізований", - йдеться в повідомленні.Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.