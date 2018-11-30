Волинянам розповіли, як отримати 2500 гривень дотації за вирощене теля

На підтримку аграрного сектору у 2019 році з державного бюджету передбачено 5,9 млрд грн. Усі агровиробники, незалежно від форми власності, мають можливість скористатися програмами державної підтримки.Особливу увагу приділено невеликим сільгоспвиробникам, як от фермери, сімейні фермерські господарства, - інформує департамент департаменту АПР волинської ОДА.Чільне місце посідає спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби.Задля ефективного виконання даного напрямку держпідтримки в області та максимального залучення коштів, 20 березня за організації департаменту агропромислового розвитку провели відеоселекторну нараду із представниками структурних підрозділів райдержадміністрацій з питань агропромислового розвитку та сільськими головами.Директор департаменту АПРвкотре наголосив на важливості ефективного впровадження державних програм підтримки агровиробників в області.Детальніше про дотацію за вирощування телят розповів заступник директора департаментуВ 2019 році на цей напрям передбачено 700 млн. грн з державного бюджету. Дотація надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання молодняка ВРХ до 13-місячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб, а також набутий шляхом переміщення від інших власників.Юрій Юрченко наголосив: «Щоб отримати дотацію, перш за все тварина повинна бути ідентифікована та зареєстрована». Власнику необхідно підготувати: паспорт ВРХ (якщо 10 і більше голів – витяг з Єдиного держреєстру тварин), паспорт громадянина України, довідку про відкриття рахунку в банку, ідентифікаційний номер фізичної особи. Копії документів подаються до сільської, селищної чи міської ради.Одноосібники можуть отримати 2500 грн за кожне теля, яке утримується в господарстві до 13-місячного віку.Кошти виплачуються: за кожні 4 місяці утримання ВРХ на карткові рахунки, відкриті в банках від 1 до 5 місяців – 300 грн/голову, від 5 до 9 місяців – 700 грн/голову, від 9 до 13 місяців – 1500 грн/голову.Документи приймаються до 1 травня, 1 вересня, 1 грудня. За молодняк, який досяг 12-ти місячного віку у грудні 2018 року – до 1 квітня цього року, у січні-березні 2019 року - до 1 травня.