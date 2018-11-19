На Волині псевдомінера можуть посадити за ґрати на 6 років

Волинянину за неправдиве повідомлення про замінування загрожує до шести років позбавлення волі.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Слідчі Ковельського відділу поліції повідомили 22-річному місцевому жителю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Мова йде про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Зловмисникові загрожує від двох до шести років позбавлення волі.12 березня на лінію «102» надійшло повідомлення про замінування на вулиці Володимирській у Ковелі територіального реєстраційного сервісного центру. Правоохоронці евакуювали з приміщення 20 осіб. Спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області оглянули будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили."За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.У рамках проведення досудового розслідування оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв не судимий 22-річний ковельчанин.Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до шести років", - йдеться у повідомлені.