На Волині схопили серійних крадіїв





Правопорушників обґрунтовано підозрюють щонайменше у семи таких крадіжках. Загалом зловмисники викрали близько 2 тис. метрів кабелю, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Співробітники Любомльського відділу поліції встановили причетність 23-річного та 19-річного жителів району до вчинення семи крадіжок телефонного кабелю з повітряних ліній зв’язку.



Викрадений провід зловмисники здавали на брухт. Загалом правопорушники викрали майже 2 тис. метрів телефонного кабелю на території Любомльського району. Сума завданих збитків встановлюється.



"Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі.



Досудові розслідування тривають", - повідомили у поліції.





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