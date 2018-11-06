На Волині схопили серійних крадіїв
Сьогодні, 18:43
У Любомльському районі поліція викрила викрадачів телефонного кабелю.
Правопорушників обґрунтовано підозрюють щонайменше у семи таких крадіжках. Загалом зловмисники викрали близько 2 тис. метрів кабелю, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Співробітники Любомльського відділу поліції встановили причетність 23-річного та 19-річного жителів району до вчинення семи крадіжок телефонного кабелю з повітряних ліній зв’язку.
Викрадений провід зловмисники здавали на брухт. Загалом правопорушники викрали майже 2 тис. метрів телефонного кабелю на території Любомльського району. Сума завданих збитків встановлюється.
"Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Досудові розслідування тривають", - повідомили у поліції.
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Правопорушників обґрунтовано підозрюють щонайменше у семи таких крадіжках. Загалом зловмисники викрали близько 2 тис. метрів кабелю, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Співробітники Любомльського відділу поліції встановили причетність 23-річного та 19-річного жителів району до вчинення семи крадіжок телефонного кабелю з повітряних ліній зв’язку.
Викрадений провід зловмисники здавали на брухт. Загалом правопорушники викрали майже 2 тис. метрів телефонного кабелю на території Любомльського району. Сума завданих збитків встановлюється.
"Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Досудові розслідування тривають", - повідомили у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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