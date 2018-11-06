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На Волині схопили серійних крадіїв

На Волині схопили серійних крадіїв
У Любомльському районі поліція викрила викрадачів телефонного кабелю.

Правопорушників обґрунтовано підозрюють щонайменше у семи таких крадіжках. Загалом зловмисники викрали близько 2 тис. метрів кабелю, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Співробітники Любомльського відділу поліції встановили причетність 23-річного та 19-річного жителів району до вчинення семи крадіжок телефонного кабелю з повітряних ліній зв’язку.

Викрадений провід зловмисники здавали на брухт. Загалом правопорушники викрали майже 2 тис. метрів телефонного кабелю на території Любомльського району. Сума завданих збитків встановлюється.

"Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Досудові розслідування тривають", - повідомили у поліції.


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Теги: кабель, кримінал
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