До України йде похолодання, подекуди морози
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Найближчої доби з північного заходу Європи на територію України переміститься чергова порція прохолодного повітря, у більшості областей температура трохи знизиться.
Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє Українська правда.
У суботу, 23 березня, очікується зростання атмосферного тиску, поступове припинення опадів, а вдень - ослаблення вітру. У східних областях та Приазов`ї невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні до 6° тепла; вдень 4-9° тепла, в західних і Одеській областях 10-15°.
У Києві - без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.
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Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє Українська правда.
У суботу, 23 березня, очікується зростання атмосферного тиску, поступове припинення опадів, а вдень - ослаблення вітру. У східних областях та Приазов`ї невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні до 6° тепла; вдень 4-9° тепла, в західних і Одеській областях 10-15°.
У Києві - без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.
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