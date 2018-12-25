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Поліція Балі затримала українського екс-міліціонера за розбійний напад на магазин. ФОТО

Поліція Балі затримала українського екс-міліціонера за розбійний напад на магазин. ФОТО
Зловмисником виявився колишній слідчий закарпатської міліції, якого внутрішня безпека викрила у вчиненні злочину.

Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Після реформи правоохоронної системи чоловік спробував пройти конкурсний відбір та стати поліцейським знову. Однак працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, враховуючи злочин вчинений екс-міліціонером в минулому, не допустили його повернення до лав поліції. Доцільність рішення працівників внутрішньої безпеки підтвердило затримання чоловіка іноземними правоохоронцями за вчинення тяжкого злочину на острові Балі.
Поліція Балі затримала українського екс-міліціонера за розбійний напад на магазин. ФОТО


У березні 2015 року працівники внутрішньої безпеки МВС України викрили окремих співробітників слідчого підрозділу Хустського міськвідділу УВМВС у Закарпатській області на причетності до протиправних дій.

Було встановлено, що слідчі, працюючи над розслідуванням справи, не визнали речовими доказами автомобілі та реєстраційні документи, які були з явними ознаками підроблення та заміненими номерними знаками кузова, а також – видали ці автомобілі особам, які не є власниками.

За матеріалами внутрішньої безпеки МВС Хустською міжрайонною прокуратурою було розпочато кримінальне провадження за ст.365 (Перевищення влади або службових повноважень), яке згодом перекваліфікували на ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Підозру у скоєнні злочину оголосили слідчому, майору міліції, а згодом обвинувальний акт скерували до суду. Ухвалою Хустського міськрайонного суду на підставі ст.45 (У зв’язку з дійовим каяттям) Кримінального кодексу України чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності.

У 2017 році колишній міліціонер вирішив повернутися у правоохоронні органи і подав документи для проходження конкурсу на вступ до лав Національної поліції України. Однак, за результатами вивчення справи кандидата, Закарпатським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ поновлення його на службі було визнано за недоцільне.

Зрозумівши, що одягти погони знову не вдасться, екс-слідчий перейшов на протилежну сторону закону.

Змовившись з двома громадянами Російської Федерації, закарпатець опинився на острові Балі. Співробітники місцевої поліції затримали його зі спільниками на вчиненні розбійного нападу на крамницю, звідки вони, погрожуючи зброєю, поцупили 900 мільйонів індонезійських рупій. При затриманні один зі злочинців намагався чинити опір, тож поліції довелося стріляти на ураження.
Поліція Балі затримала українського екс-міліціонера за розбійний напад на магазин. ФОТО


Наразі колишній міліціонер з України перебуває у в’язниці Балі, очікуючи вироку суду. За місцевим законодавством за вчинений злочин йому загрожує щонайменше 15 років позбавлення волі.


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Теги: Балі, поліція, напад, магазин, екс-міліціонер
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