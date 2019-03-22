У Володимирі вночі «обчистили» ковбасний магазин
Сьогодні, 14:31
У Володимирі-Волинському обікрали «Сокальські ковбаси».
Про це пише Володимир Медіа.
21 березня до поліціянтів надійшла заява про крадіжку від продавця магазину «Сокальські ковбаси», що знаходиться на вулиці Луцькій.
"Нічної пори невідомою особою, шляхом пошкодження вхідних дверей та металевих гратів, винесено гроші та продукти харчування загальною вартістю 2500 гривень", - йдеться у матеріалі.
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Про це пише Володимир Медіа.
21 березня до поліціянтів надійшла заява про крадіжку від продавця магазину «Сокальські ковбаси», що знаходиться на вулиці Луцькій.
"Нічної пори невідомою особою, шляхом пошкодження вхідних дверей та металевих гратів, винесено гроші та продукти харчування загальною вартістю 2500 гривень", - йдеться у матеріалі.
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