У Володимирі вночі «обчистили» ковбасний магазин





Про це пише



21 березня до поліціянтів надійшла заява про крадіжку від продавця магазину «Сокальські ковбаси», що знаходиться на вулиці Луцькій.



"Нічної пори невідомою особою, шляхом пошкодження вхідних дверей та металевих гратів, винесено гроші та продукти харчування загальною вартістю 2500 гривень", - йдеться у матеріалі.

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