вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі вночі «обчистили» ковбасний магазин

У Володимирі вночі «обчистили» ковбасний магазин
У Володимирі-Волинському обікрали «Сокальські ковбаси».

Про це пише Володимир Медіа.

21 березня до поліціянтів надійшла заява про крадіжку від продавця магазину «Сокальські ковбаси», що знаходиться на вулиці Луцькій.

"Нічної пори невідомою особою, шляхом пошкодження вхідних дверей та металевих гратів, винесено гроші та продукти харчування загальною вартістю 2500 гривень", - йдеться у матеріалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Увечері Україну накриє магнітна буря
Сьогодні, 15:20
У Володимирі вночі «обчистили» ковбасний магазин
Сьогодні, 14:31
Луцьких комунальників покарають через розритий тротуар. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Депутат підтримує намір підвищити вартість проїзду у маршрутках Луцька
Сьогодні, 13:53
Згорани думають приєднатися до Шацька
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
З приміщення в місті на Волині винесли 300 «кіло» чорного металу З приміщення в місті на Волині винесли 300 «кіло» чорного металу
22 березень, 15:36
Волинські копи схопили серійного злодія Волинські копи схопили серійного злодія
20 березень, 11:47
Нічне фіаско: невідомі в масках намагалася «сперти» гроші з банкомату на Волині. ФОТО Нічне фіаско: невідомі в масках намагалася «сперти» гроші з банкомату на Волині. ФОТО
14 березень, 14:42
Чоловікові, який вкрав автівку у волинянина, дали 5 років тюрми Чоловікові, який вкрав автівку у волинянина, дали 5 років тюрми
11 березень, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Увечері Україну накриє магнітна буря
Сьогодні, 15:20
 0
Чи є світле майбутнє у чорного золота Волині?
Сьогодні, 14:50
 0
У Володимирі вночі «обчистили» ковбасний магазин
Сьогодні, 14:31
 0
Луцьких комунальників покарають через розритий тротуар. ФОТО
Сьогодні, 14:15
 0
Депутат підтримує намір підвищити вартість проїзду у маршрутках Луцька
Сьогодні, 13:53
 0
Медіа
відео
1/8