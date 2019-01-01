На Волині велосипедистка потрапила під колеса трактора





Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



За кермом трактору перебував 52-річний житель цього ж району. Водій наїхав на велосипедистку, 50-річну місцеву жительку, яка рухалася у попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Її доставили у лікарню.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 22 березня, на вулиці у селі Пожарки Рожищенського району під колеса трактору «МТЗ 80» потрапила велосипедистка.Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.За кермом трактору перебував 52-річний житель цього ж району. Водій наїхав на велосипедистку, 50-річну місцеву жительку, яка рухалася у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Її доставили у лікарню.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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