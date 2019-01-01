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На Волині велосипедистка потрапила під колеса трактора

На Волині велосипедистка потрапила під колеса трактора
Учора, 22 березня, на вулиці у селі Пожарки Рожищенського району під колеса трактору «МТЗ 80» потрапила велосипедистка.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

За кермом трактору перебував 52-річний житель цього ж району. Водій наїхав на велосипедистку, 50-річну місцеву жительку, яка рухалася у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Її доставили у лікарню.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, аварія
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