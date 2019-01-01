Фудкорт, амфітеатр і скейт-парк: у Луцьку просять знести Старий ринок заради туристів
Сьогодні, 18:00
У Луцьку пропонують замість Старого ринку створити туристичну зону.
Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Аліна Канарська.
За її словами, своїм "захаращеним та невідповідним виглядом торгівельні кіоски спотворюють ландшафтно-архітектурний вид міста, заважають туристам дістатися до Замку Любарта".
"З метою збільшення туристичної привабливості Луцька, просимо вжити заходів щодо усунення вище зазначених споруд і провести роботи з благоустрою відповідної території.
Пропонуємо наступні варіанти благоустрою території Центрального ринку: скейт парк; амфітеатр; фудкорт під відкритим небом; зони для відпочинку з безкоштовним WI-FI, сувенірні кіоски", - пише жінка.
За петицію з ініціативою можна проголосувати ТУТ.
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Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Аліна Канарська.
За її словами, своїм "захаращеним та невідповідним виглядом торгівельні кіоски спотворюють ландшафтно-архітектурний вид міста, заважають туристам дістатися до Замку Любарта".
"З метою збільшення туристичної привабливості Луцька, просимо вжити заходів щодо усунення вище зазначених споруд і провести роботи з благоустрою відповідної території.
Пропонуємо наступні варіанти благоустрою території Центрального ринку: скейт парк; амфітеатр; фудкорт під відкритим небом; зони для відпочинку з безкоштовним WI-FI, сувенірні кіоски", - пише жінка.
За петицію з ініціативою можна проголосувати ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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