Фудкорт, амфітеатр і скейт-парк: у Луцьку просять знести Старий ринок заради туристів





Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Аліна Канарська.



За її словами, своїм "захаращеним та невідповідним виглядом торгівельні кіоски спотворюють ландшафтно-архітектурний вид міста, заважають туристам дістатися до Замку Любарта".



"З метою збільшення туристичної привабливості Луцька, просимо вжити заходів щодо усунення вище зазначених споруд і провести роботи з благоустрою відповідної території.



Пропонуємо наступні варіанти благоустрою території Центрального ринку: скейт парк; амфітеатр; фудкорт під відкритим небом; зони для відпочинку з безкоштовним WI-FI, сувенірні кіоски", - пише жінка.



За петицію з ініціативою можна проголосувати

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