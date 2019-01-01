вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Фудкорт, амфітеатр і скейт-парк: у Луцьку просять знести Старий ринок заради туристів

Фудкорт, амфітеатр і скейт-парк: у Луцьку просять знести Старий ринок заради туристів
У Луцьку пропонують замість Старого ринку створити туристичну зону.

Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Аліна Канарська.

За її словами, своїм "захаращеним та невідповідним виглядом торгівельні кіоски спотворюють ландшафтно-архітектурний вид міста, заважають туристам дістатися до Замку Любарта".

"З метою збільшення туристичної привабливості Луцька, просимо вжити заходів щодо усунення вище зазначених споруд і провести роботи з благоустрою відповідної території.

Пропонуємо наступні варіанти благоустрою території Центрального ринку: скейт парк; амфітеатр; фудкорт під відкритим небом; зони для відпочинку з безкоштовним WI-FI, сувенірні кіоски", - пише жінка.

За петицію з ініціативою можна проголосувати ТУТ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: туризм, Луцьк, Старий ринок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фудкорт, амфітеатр і скейт-парк: у Луцьку просять знести Старий ринок заради туристів
Сьогодні, 18:00
Наступного тижня в Україні очікують до 6 градусів морозу
Сьогодні, 17:46
У центрі Луцька безкоштовно перевіряли на туберкульоз. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
Сьогодні, 17:07
В Україні зафіксували новий випадок небезпечної тропічної хвороби
Сьогодні, 16:55
Схожі новини
На престижній виставці у Польщі вперше розказали про туризм у Луцьку На престижній виставці у Польщі вперше розказали про туризм у Луцьку
Сьогодні, 09:42
У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО У Луцьку відкрили новий арт-хостел. ФОТО
14 березень, 18:02
Старий ринок у Луцьку працює з порушеннями Старий ринок у Луцьку працює з порушеннями
20 лютий, 09:44
Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО
05 лютий, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фудкорт, амфітеатр і скейт-парк: у Луцьку просять знести Старий ринок заради туристів
Сьогодні, 18:00
 0
Наступного тижня в Україні очікують до 6 градусів морозу
Сьогодні, 17:46
 0
У центрі Луцька безкоштовно перевіряли на туберкульоз. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
 0
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
Сьогодні, 17:07
 0
В Україні зафіксували новий випадок небезпечної тропічної хвороби
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8