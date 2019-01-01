Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 11:32
У селі Гаразджа, що біля Луцька, прибрали гори непотребу неподалік від табору «Сонячний».
Про це розповів у Facebook Юрій Тонконоженко, який раніше через соцмережі закликав небайдужих допомогти прибрати стихійне сміттєзвалище.
"Можете відпочивати спокійно", - написав ініціатор прибирання.
Він також закликав людей ставитися до довкілля більш бережно.
"Дуже прошу Вас БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ, ПРИБИРАЙТЕ ЗА СОБОЮ СМІТТЯ!
Прибирайте за собою, та проконтролюйте інших відпочивальників, щоб не залишали за собою сміття", - написав чоловік.
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Про це розповів у Facebook Юрій Тонконоженко, який раніше через соцмережі закликав небайдужих допомогти прибрати стихійне сміттєзвалище.
"Можете відпочивати спокійно", - написав ініціатор прибирання.
Він також закликав людей ставитися до довкілля більш бережно.
"Дуже прошу Вас БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ, ПРИБИРАЙТЕ ЗА СОБОЮ СМІТТЯ!
Прибирайте за собою, та проконтролюйте інших відпочивальників, щоб не залишали за собою сміття", - написав чоловік.
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