Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО

У селі Гаразджа, що біля Луцька, прибрали гори непотребу неподалік від табору «Сонячний».Про це розповів у Facebook, який раніше через соцмережі"Можете відпочивати спокійно", - написав ініціатор прибирання.Він також закликав людей ставитися до довкілля більш бережно."Дуже прошу Вас БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ, ПРИБИРАЙТЕ ЗА СОБОЮ СМІТТЯ!Прибирайте за собою, та проконтролюйте інших відпочивальників, щоб не залишали за собою сміття", - написав чоловік.