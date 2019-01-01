вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО

Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
У селі Гаразджа, що біля Луцька, прибрали гори непотребу неподалік від табору «Сонячний».

Про це розповів у Facebook Юрій Тонконоженко, який раніше через соцмережі закликав небайдужих допомогти прибрати стихійне сміттєзвалище.

"Можете відпочивати спокійно", - написав ініціатор прибирання.

Він також закликав людей ставитися до довкілля більш бережно.

"Дуже прошу Вас БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ, ПРИБИРАЙТЕ ЗА СОБОЮ СМІТТЯ!
Прибирайте за собою, та проконтролюйте інших відпочивальників, щоб не залишали за собою сміття", - написав чоловік.

Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юрій Тонконоженко, сміттєзвалище, Сонячний, Гаразджа, табір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водій, який вилетів на тротуар і зніс паркан у Володимирі, був п'яний
Сьогодні, 12:39
У Луцьку поліцейські спіймали озброєних небезпечних людей
Сьогодні, 12:19
Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 11:32
З Рівного полетів перший у цьому році рейс до Єгипту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14
Громада церкви на Волині вирішила залишитися у Московському патріархаті
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
У Луцьку замість парку – сміттєзвалище. ВІДЕО У Луцьку замість парку – сміттєзвалище. ВІДЕО
17 березень, 08:27
Показали, як поблизу Луцька живе сім'я, у якій зростають 13 прийомних дітей. ВІДЕО Показали, як поблизу Луцька живе сім'я, у якій зростають 13 прийомних дітей. ВІДЕО
28 лютий, 00:20
На Горохівщині не буде полігону побутових відходів за 22 мільйони гривень На Горохівщині не буде полігону побутових відходів за 22 мільйони гривень
02 лютий, 20:25
За минулий рік волиняни більше 20 разів повідомляли про стихійні сміттєзвалища За минулий рік волиняни більше 20 разів повідомляли про стихійні сміттєзвалища
17 січень, 01:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водій, який вилетів на тротуар і зніс паркан у Володимирі, був п'яний
Сьогодні, 12:39
 0
У Луцьку поліцейські спіймали озброєних небезпечних людей
Сьогодні, 12:19
 0
Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 11:32
 0
З Рівного полетів перший у цьому році рейс до Єгипту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14
 0
Громада церкви на Волині вирішила залишитися у Московському патріархаті
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8