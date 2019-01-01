У рідному селі митрополита Ніфонта помолилися за його упокій. ФОТО





Про це пише видання



Сотні прихожан і паломників об’єдналися для спільної молитви до святих мучеників і за упокій пріснопам’ятного владики.



Літургію Передосвячених дарів очолив архімандрит Аліпій (Сапіга). Він і звернувся до присутніх з повчальними словами духовних настанов, про важливість очищення та вдосконалення свого внутрішнього світу особливо у дні великого посту.



На богослужінні співав місцевий хор і хор священників. У храмі відслужили панахиду, на якій співав хор з міста Луцьк під керівництвом Надії Романій.



Потім великою духовною родиною вирушили до кладовища, де біля могилки Владики звершили заупокійну літію, і всі присутні злились у молитві та разом заспівали кондак «Со святими упокой…»



Ще одна довгоочікувана подія згуртувала вірян у приміщенні школи, де вперше показали документальний фільм «Повертаючи любов» про нелегкий життєвий шлях і духовні подвиги Митрополита Ніфонта.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день пам’яті святих Сорока мучеників Севастійських особливі посильні молитви звучали у храмі Святого Іоанна Богослова в селі Галина Воля, адже цього дня – 22 березня – два роки тому відійшов у вічність Митрополит Ніфонт.Про це пише видання Район.Стара Вижівка Сотні прихожан і паломників об’єдналися для спільної молитви до святих мучеників і за упокій пріснопам’ятного владики.Літургію Передосвячених дарів очолив архімандрит Аліпій (Сапіга). Він і звернувся до присутніх з повчальними словами духовних настанов, про важливість очищення та вдосконалення свого внутрішнього світу особливо у дні великого посту.На богослужінні співав місцевий хор і хор священників. У храмі відслужили панахиду, на якій співав хор з міста Луцьк під керівництвом Надії Романій.Потім великою духовною родиною вирушили до кладовища, де біля могилки Владики звершили заупокійну літію, і всі присутні злились у молитві та разом заспівали кондак «Со святими упокой…»Ще одна довгоочікувана подія згуртувала вірян у приміщенні школи, де вперше показали документальний фільм «Повертаючи любов» про нелегкий життєвий шлях і духовні подвиги Митрополита Ніфонта.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію