У рідному селі митрополита Ніфонта помолилися за його упокій. ФОТО
Сьогодні, 13:22
У день пам’яті святих Сорока мучеників Севастійських особливі посильні молитви звучали у храмі Святого Іоанна Богослова в селі Галина Воля, адже цього дня – 22 березня – два роки тому відійшов у вічність Митрополит Ніфонт.
Про це пише видання Район.Стара Вижівка.
Сотні прихожан і паломників об’єдналися для спільної молитви до святих мучеників і за упокій пріснопам’ятного владики.
Літургію Передосвячених дарів очолив архімандрит Аліпій (Сапіга). Він і звернувся до присутніх з повчальними словами духовних настанов, про важливість очищення та вдосконалення свого внутрішнього світу особливо у дні великого посту.
На богослужінні співав місцевий хор і хор священників. У храмі відслужили панахиду, на якій співав хор з міста Луцьк під керівництвом Надії Романій.
Потім великою духовною родиною вирушили до кладовища, де біля могилки Владики звершили заупокійну літію, і всі присутні злились у молитві та разом заспівали кондак «Со святими упокой…»
Ще одна довгоочікувана подія згуртувала вірян у приміщенні школи, де вперше показали документальний фільм «Повертаючи любов» про нелегкий життєвий шлях і духовні подвиги Митрополита Ніфонта.
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Про це пише видання Район.Стара Вижівка.
Сотні прихожан і паломників об’єдналися для спільної молитви до святих мучеників і за упокій пріснопам’ятного владики.
Літургію Передосвячених дарів очолив архімандрит Аліпій (Сапіга). Він і звернувся до присутніх з повчальними словами духовних настанов, про важливість очищення та вдосконалення свого внутрішнього світу особливо у дні великого посту.
На богослужінні співав місцевий хор і хор священників. У храмі відслужили панахиду, на якій співав хор з міста Луцьк під керівництвом Надії Романій.
Потім великою духовною родиною вирушили до кладовища, де біля могилки Владики звершили заупокійну літію, і всі присутні злились у молитві та разом заспівали кондак «Со святими упокой…»
Ще одна довгоочікувана подія згуртувала вірян у приміщенні школи, де вперше показали документальний фільм «Повертаючи любов» про нелегкий життєвий шлях і духовні подвиги Митрополита Ніфонта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
О, Галина Воля, Старовижівського району , а пишете Московський.
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