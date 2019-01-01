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У рідному селі митрополита Ніфонта помолилися за його упокій. ФОТО

У рідному селі митрополита Ніфонта помолилися за його упокій. ФОТО
У день пам’яті святих Сорока мучеників Севастійських особливі посильні молитви звучали у храмі Святого Іоанна Богослова в селі Галина Воля, адже цього дня – 22 березня – два роки тому відійшов у вічність Митрополит Ніфонт.

Про це пише видання Район.Стара Вижівка.

Сотні прихожан і паломників об’єдналися для спільної молитви до святих мучеників і за упокій пріснопам’ятного владики.

Літургію Передосвячених дарів очолив архімандрит Аліпій (Сапіга). Він і звернувся до присутніх з повчальними словами духовних настанов, про важливість очищення та вдосконалення свого внутрішнього світу особливо у дні великого посту.

На богослужінні співав місцевий хор і хор священників. У храмі відслужили панахиду, на якій співав хор з міста Луцьк під керівництвом Надії Романій.

Потім великою духовною родиною вирушили до кладовища, де біля могилки Владики звершили заупокійну літію, і всі присутні злились у молитві та разом заспівали кондак «Со святими упокой…»

Ще одна довгоочікувана подія згуртувала вірян у приміщенні школи, де вперше показали документальний фільм «Повертаючи любов» про нелегкий життєвий шлях і духовні подвиги Митрополита Ніфонта.

У рідному селі митрополита Ніфонта помолилися за його упокій. ФОТО
У рідному селі митрополита Ніфонта помолилися за його упокій. ФОТО
У рідному селі митрополита Ніфонта помолилися за його упокій. ФОТО
У рідному селі митрополита Ніфонта помолилися за його упокій. ФОТО
У рідному селі митрополита Ніфонта помолилися за його упокій. ФОТО
У рідному селі митрополита Ніфонта помолилися за його упокій. ФОТО
У рідному селі митрополита Ніфонта помолилися за його упокій. ФОТО
У рідному селі митрополита Ніфонта помолилися за його упокій. ФОТО

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Теги: Ніфонт, Галина Воля, Волинь, упокій
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Коментарі 1
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О, Галина Воля, Старовижівського району , а пишете Московський.
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