Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО





І за досить короткий проміжок часу має не лише кілька десятків учасників, а й чимало зроблених добрих справ. Повідомляє



- Метою створення проекту, насамперед, було: об'єднати однодумців та небайдужих до проблем довкілля, і цим вкотре привернути увагу суспільства, та й загалом, до культури виховання кожного, по відношенню до ЕКО-системи планети, і водночас кожному з Вас нагадати заглянути під "капот" власного здоров'я, та поєднати все це, в одне ціле! Отож, якщо Ви за здоровий спосіб життя, та власне за "здоров'я" Нашої планети, Ми Вітаємо Вас, Ви в команді!, - пише засновник проекту Руслан Троцюк та запрошує усіх приєднуватися до спільноти.





Окрім просвітницької роботи, інформує про занедбані місця у Ковелі, які потребують втручання небайдужих, адже закидані сміттям іншими людьми.



- Береги річок засипані пластиком і поліетеленом, у віддаленних парках та посадках - гори сміття, вивезені "дбайливими господарями" подалі від своїх чистих обійсть, щоб показати своє "Я"! А насправді, виходить зовсім по-іншому! Шкода, що люди більше піклуються про чистоту своїх "метрів", але забувають, де саме Вони живуть насправді, а це для Всіх Нас, Вона Одна "Велика Домівка" - для когось це селище, містечко, країна!, - акцентує увагу Руслан Троцюк.





Впродовж кількох останніх днів Руслан разом з однодумцями зробив чимало для відновлення чистоти в рідному Ковелі. До благородної справи закликає приєднатися й інших ковельчан та подає фотозвіт про прибариння берегів водосховища під час ранкових пробіжок на природі.



- А це ранкова пробіжка, зібрано пакет пластикових пляшок, які безладно плавають та в безмежній кількості розкидані на березі річки Турії! Їм місце не у водоймі чи у кущах, а в спеціально відведених для цього місцях! Поєднано корисне з приємним!





- Сьогоднішня ранкова пробіжка пройшла в компанії, дуже класних людей, які відгукнулися допомогти трішки довкіллю! Разом Нам вдалося зібрати, з маленької ділянки навколо водосховища, кілька пакетів з пластиком та склом! Всім дякуємо за підтримку.









А це результати "господарювання" ковельчан у своєму рідному місті. Тож роботи для волонтерів - любителів природи, ще багато! Фото зі сторінки

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у соцмережі facebook з'явилася нова група екологічного спрямування - "Цінуй та Бережи!(Kovel'UK)" І за досить короткий проміжок часу має не лише кілька десятків учасників, а й чимало зроблених добрих справ. Повідомляє КовельPost - Метою створення проекту, насамперед, було: об'єднати однодумців та небайдужих до проблем довкілля, і цим вкотре привернути увагу суспільства, та й загалом, до культури виховання кожного, по відношенню до ЕКО-системи планети, і водночас кожному з Вас нагадати заглянути під "капот" власного здоров'я, та поєднати все це, в одне ціле! Отож, якщо Ви за здоровий спосіб життя, та власне за "здоров'я" Нашої планети, Ми Вітаємо Вас, Ви в команді!, - пише засновник проекту Руслан Троцюк та запрошує усіх приєднуватися до спільноти.Окрім просвітницької роботи, інформує про занедбані місця у Ковелі, які потребують втручання небайдужих, адже закидані сміттям іншими людьми.- Береги річок засипані пластиком і поліетеленом, у віддаленних парках та посадках - гори сміття, вивезені "дбайливими господарями" подалі від своїх чистих обійсть, щоб показати своє "Я"! А насправді, виходить зовсім по-іншому! Шкода, що люди більше піклуються про чистоту своїх "метрів", але забувають, де саме Вони живуть насправді, а це для Всіх Нас, Вона Одна "Велика Домівка" - для когось це селище, містечко, країна!, - акцентує увагуВпродовж кількох останніх днів Руслан разом з однодумцями зробив чимало для відновлення чистоти в рідному Ковелі. До благородної справи закликає приєднатися й інших ковельчан та подає фотозвіт про прибариння берегів водосховища під час ранкових пробіжок на природі.- А це ранкова пробіжка, зібрано пакет пластикових пляшок, які безладно плавають та в безмежній кількості розкидані на березі річки Турії! Їм місце не у водоймі чи у кущах, а в спеціально відведених для цього місцях! Поєднано корисне з приємним!- Сьогоднішня ранкова пробіжка пройшла в компанії, дуже класних людей, які відгукнулися допомогти трішки довкіллю! Разом Нам вдалося зібрати, з маленької ділянки навколо водосховища, кілька пакетів з пластиком та склом! Всім дякуємо за підтримку.А це результати "господарювання" ковельчан у своєму рідному місті. Тож роботи для волонтерів - любителів природи, ще багато! Фото зі сторінки Цінуй та Бережи!(Kovel'UK) у facebook.

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