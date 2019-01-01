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Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО

Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО
Нещодавно у соцмережі facebook з'явилася нова група екологічного спрямування - "Цінуй та Бережи!(Kovel'UK)".

І за досить короткий проміжок часу має не лише кілька десятків учасників, а й чимало зроблених добрих справ. Повідомляє КовельPost.

- Метою створення проекту, насамперед, було: об'єднати однодумців та небайдужих до проблем довкілля, і цим вкотре привернути увагу суспільства, та й загалом, до культури виховання кожного, по відношенню до ЕКО-системи планети, і водночас кожному з Вас нагадати заглянути під "капот" власного здоров'я, та поєднати все це, в одне ціле! Отож, якщо Ви за здоровий спосіб життя, та власне за "здоров'я" Нашої планети, Ми Вітаємо Вас, Ви в команді!, - пише засновник проекту Руслан Троцюк та запрошує усіх приєднуватися до спільноти.
Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО


Окрім просвітницької роботи, інформує про занедбані місця у Ковелі, які потребують втручання небайдужих, адже закидані сміттям іншими людьми.

- Береги річок засипані пластиком і поліетеленом, у віддаленних парках та посадках - гори сміття, вивезені "дбайливими господарями" подалі від своїх чистих обійсть, щоб показати своє "Я"! А насправді, виходить зовсім по-іншому! Шкода, що люди більше піклуються про чистоту своїх "метрів", але забувають, де саме Вони живуть насправді, а це для Всіх Нас, Вона Одна "Велика Домівка" - для когось це селище, містечко, країна!, - акцентує увагу Руслан Троцюк.
Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО


Впродовж кількох останніх днів Руслан разом з однодумцями зробив чимало для відновлення чистоти в рідному Ковелі. До благородної справи закликає приєднатися й інших ковельчан та подає фотозвіт про прибариння берегів водосховища під час ранкових пробіжок на природі.

- А це ранкова пробіжка, зібрано пакет пластикових пляшок, які безладно плавають та в безмежній кількості розкидані на березі річки Турії! Їм місце не у водоймі чи у кущах, а в спеціально відведених для цього місцях! Поєднано корисне з приємним!
Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО


- Сьогоднішня ранкова пробіжка пройшла в компанії, дуже класних людей, які відгукнулися допомогти трішки довкіллю! Разом Нам вдалося зібрати, з маленької ділянки навколо водосховища, кілька пакетів з пластиком та склом! Всім дякуємо за підтримку.
Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО

Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО

Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО


А це результати "господарювання" ковельчан у своєму рідному місті. Тож роботи для волонтерів - любителів природи, ще багато! Фото зі сторінки Цінуй та Бережи!(Kovel'UK) у facebook.

Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО

Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО

Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО

Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО

Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО

Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО

Волиняни під час ранкових пробіжок прибирають засмічені території. ФОТО

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Теги: сміття, прибирання, пробіжка, Ковель
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