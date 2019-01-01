Де у Луцьку та на Волині не буде світла 26 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині 26 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 13:00
Магазин, ФАП, клуб, овочесховище с.Зимно, вул.:Миру, Петрова, Тиха,
с.Фалемичі, вул..:В.Зимнівська
с. Селець, вул.:Лопатіна
2. ТП-272 Т-1 13:00 - 17:00 ТзОВ РВПГ МіТ, склад с.г. продукції, ФОП Кротач Г.П. с. Зимно
3. КТП-118 Л-2 09:00 - 17:00 с. Хобултова: бригада
4. ЗТП-53 12:00 - 13:00 ТзОВ «Будівельник ЛТД», КП «Полігон», Волинська промислова компанія – ліцензійний митний склад, ФОП Назарук А.А. автостоянка, ФОП Кошельник ангар
5. 09:00 - 17:00
Володимир.-Волинський. Агротехнічний коледж учбовий корпус №3, гуртожиток №2, ПП «Вікком», Райагропостач торгівельна база, будинок пристарілих вул. Привокзальна, 20 м.Володимир.-Волинський вул..: Цинкаловського 24-29, Чернігівська, Віленська, Грушевського, пров. Молодіжний
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП №97 с.Борочичі 09:00-17:00 ФОП Прокопчук М.С. магазин
ТзОВ Горохів-насіння Столова
ТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Польова
Іваничівський район
1. 10:00 - 17:00.
с. Павлівка вул. Незалежності
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00 ПП Чикида М.Д., ПП Кухарик М.К. с.Видерта, вул.. паші Савельєвої, вул.. 8 Березня, вул.. Макаренка.
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
3. КТП-203 Л-4. 10:00 – 12:00 с.Підциря, вул.. Лугова
4. ЗТП-20 Л-10 12:00 – 17:00 м.Камінь-Каширський, вул.. Робітнича, вул. Д.Галицького.
5. КТП-110 10:00 – 17:00 Амбулаторія, Ветдільниця, ССТ Сошично (Аптека, Магазин, Контора), ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.М. с.Сошично, вул.. Ковельська, вул.. Миру, вул.. Красна.
Ковельський район
1. Л.06-01, Л.06-06, Л.06-03, Л.06-08 (РП-6) 9:00-17:00 СТзОВ "Білашівське", ФГ "Аюлен"
Ковельське МТМО, СФГ "Голд ленд"
ФОП Димчук О. О., С/Р Білашів
Церква с.Перковичі, Ковельське Райво
Церква ХВЕП, СТ "Каскад-Плюс"
ПАТ"Ковельмолоко", ФОП Чих В.Я.
Вол.дирекція УДППЗ, ПАТ"Укртелеком" с.Білашів
с.Перковичі
с.Іванівка
с.Грушівка
с.Засмики
2. ПЛ – 0,4 кВ ЗТП-501 9:00-17:00 Церква АСД, ФОП Радчук В. М.,
ФОП Маточкін С. В., Ф.О. Шепеть-Туча І. А.,
ФОП Демчук Р. М., Андріївська громада,
Михайлівська церква, Ф-я Ковельського ДЕУ,
ФОП Терещук М. В., Вол.обл.фітосан. лабораторія,
ФОП Коляда О. В., РЖКП №1,
Ф. О. Мандзюк Н. С., ФОП Силюк Р. С.,
Ков. управління освіти вик. ком.,
ОСББ "Авангард 10", ФО Грицай В.Є.,
ПрАТ "ДАТАГРУП", ДП Український ДЦ радіочастот", ТзОВ "Ковельрембуд",
Ковельське УВКГ, ОСББ "Авангард 10". м. Ковель, вул. Запорізька,
провул. Грушевського, вул.Некрасова,
вул. Незалежності,
вул. Грушевського, вул. Мечнікова.
місто Луцьк
1. ТП-310 РУ-10/0,4кВ
І-СШ ремонт 09:30-12:30 ПП Гуляєва
Стоматкабінет пр. Соборності 13, 13А, 15
пр. Молоді, 19, 19А
2. ТП-310 РУ-10/0,4кВ
ІІ-СШ ремонт 09:30-12:30 ПП Гуляєва
Стоматкабінет пр. Соборності 13, 13А, 13Б, 15
пр. Молоді, 19, 19А, 21, 23
3. ТП-242 ПЛ-0,4 кВ
заміна обладнання 09:00-17:00 Поліклініка
Магазин Корал
Аптека
ПП Чумак Вул. Цукрова, 1-5
Вул. Театральна
Вул. Корольова, 1-7, 12-18
Вул. Рахманінова, 2
Луцький район
1. 09:00-17:00
Полонківське споживче товариство – магазин
ВУЖКГ с. Ратнів – артсвердловина
ПАТ "Укртелеком" – АТС
С/р с. Ратнів – клуб, артсвердловина
Мале приватне підприємство "Лада" – цех
ФОП Мартинюк Валерій Васильович – пекарня
СГПП "Рать" – офісне приміщення с. Ратнів вул. Перемоги, Незалежності, Зарічна, Прогінна, Шкільна, Шевченка, Миру, Польова, Виробнича
2. 10:00-17:00 с. Радомишль, вул. Піддубинська
3 ПЛ-10 кВ Л 31-05 від ЛР-233 до к.9 ЦРП-725 (КТП-104, 140, 141, 384, 415, 578, 583, 614, 618, 621, 627, 661, 664, 687, 719, 737, 740, 743, 755, 756) 10:00 – 17:00 ПАТ „Укртелеком”, ПП Мазурець, ПП Хенчель, ПП Максименко, ПП Ільюк О.А, ПП Кіндер В.В, ПП Шикун О.Є, КСП „Боратин”, ПП Кулай О.Б, ж/м Камінський, ПП Момот П.В, ПП Пахомко Л.П, ПП Прохорук О.Б, ТзОВ „Прогрес ЛТД”, ТзОВ „Майтім”, ПП Довгополюк, бар „Чевермет” с. Рованці
4 КТП-561 Л-1,2 09:30-17:00 с. Баїв вул. Перемоги, 41-94
Любомльський та Шацький райони
1 пл-10 л 58-08 від лвн-123 до лр-20,26 9:00 – 17:00
ФОП Дубій С.Ф
с.Куснище
2 пл-0.4 ктп-173 9:00 – 17:00 с.Мельники
3 пл-10 л 52-02 від лр-166 до квн-22
9:00 – 17:00 школа.дит.садок с.Сильно
школа с.Крушинець
ФОП Стукач
с. Сильно, Крушинець, Гуменці, частково с. Згорани
Маневицький район
1. 10:00-17:00 КТП-10, с. Гута Лісівська.
КТП-77, с. Лісово - Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.
КТП-78, с. Гута Лісівська – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович Торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-101, с. Лісово - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).
КТП-234 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-366, с. Вовчецьк - ФОП Шавук В.П. (магазин), ТзОВ "УкрТАУЕР", Костюхнівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-367 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), Районний відділ освіти (школа).
КТП-396, с. Мала Ведмежка - Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-9
9:00-17:00 міні маркет "Мікс" Винниченка 22
д/с №1 вул.Маяковського 14 м.Нововолинськ:
вул.Маяковського 10-12
вул.Винниченка 20
вул.Шухевича 39-55,2-22
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-6
9:00-17:00 кафе Вареники прос. Дружби 6
м-н Водограй
м-н Водолій пр.Дружби 6 м.Нововолинськ
вул. Нововолинська 50-54,58,37
вул.Січ.Стрільців 5-15,10-18
вул. Партизанська
прос. Дружби 1-11,2-6
Ратнівський район
1 КТП-179 10:00 - 16:00 с.Річиця: Сільськогосподарський виробничий кооператив «Прип’ять»
ПАТ «Укртелеком» Волинська філія с. Річиця
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-16
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
6 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині магазини,
с.Немир корівник, торговий кіоск, с.Доросині вул. Молодіжна, Троцюка, Громуш.
с.Немир вул. Лугова, Ветеранів, Шкільна, Ветеранів, Перемоги.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе магазини с.Квітневе, вул. Квітнева, Молодіжна, Садова, 17 Вересня
Старовижівський район
1 КТП-222 10:00-17:00 с.Борзова вул:Гагаріна,Залізнична.
2 КТП-255 10:00-17:00 с.Любохини хутір Запісочне, вул:Перемоги.
Турійський район
1. 10:00-16:40
с.Дуліби
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-92 10:00-16:30 с.Кличковичі
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-176 Л-2 10:00-16:30 с.Дажва
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 13:00
Магазин, ФАП, клуб, овочесховище с.Зимно, вул.:Миру, Петрова, Тиха,
с.Фалемичі, вул..:В.Зимнівська
с. Селець, вул.:Лопатіна
2. ТП-272 Т-1 13:00 - 17:00 ТзОВ РВПГ МіТ, склад с.г. продукції, ФОП Кротач Г.П. с. Зимно
3. КТП-118 Л-2 09:00 - 17:00 с. Хобултова: бригада
4. ЗТП-53 12:00 - 13:00 ТзОВ «Будівельник ЛТД», КП «Полігон», Волинська промислова компанія – ліцензійний митний склад, ФОП Назарук А.А. автостоянка, ФОП Кошельник ангар
5. 09:00 - 17:00
Володимир.-Волинський. Агротехнічний коледж учбовий корпус №3, гуртожиток №2, ПП «Вікком», Райагропостач торгівельна база, будинок пристарілих вул. Привокзальна, 20 м.Володимир.-Волинський вул..: Цинкаловського 24-29, Чернігівська, Віленська, Грушевського, пров. Молодіжний
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП №97 с.Борочичі 09:00-17:00 ФОП Прокопчук М.С. магазин
ТзОВ Горохів-насіння Столова
ТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Польова
Іваничівський район
1. 10:00 - 17:00.
с. Павлівка вул. Незалежності
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00 ПП Чикида М.Д., ПП Кухарик М.К. с.Видерта, вул.. паші Савельєвої, вул.. 8 Березня, вул.. Макаренка.
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
3. КТП-203 Л-4. 10:00 – 12:00 с.Підциря, вул.. Лугова
4. ЗТП-20 Л-10 12:00 – 17:00 м.Камінь-Каширський, вул.. Робітнича, вул. Д.Галицького.
5. КТП-110 10:00 – 17:00 Амбулаторія, Ветдільниця, ССТ Сошично (Аптека, Магазин, Контора), ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.М. с.Сошично, вул.. Ковельська, вул.. Миру, вул.. Красна.
Ковельський район
1. Л.06-01, Л.06-06, Л.06-03, Л.06-08 (РП-6) 9:00-17:00 СТзОВ "Білашівське", ФГ "Аюлен"
Ковельське МТМО, СФГ "Голд ленд"
ФОП Димчук О. О., С/Р Білашів
Церква с.Перковичі, Ковельське Райво
Церква ХВЕП, СТ "Каскад-Плюс"
ПАТ"Ковельмолоко", ФОП Чих В.Я.
Вол.дирекція УДППЗ, ПАТ"Укртелеком" с.Білашів
с.Перковичі
с.Іванівка
с.Грушівка
с.Засмики
2. ПЛ – 0,4 кВ ЗТП-501 9:00-17:00 Церква АСД, ФОП Радчук В. М.,
ФОП Маточкін С. В., Ф.О. Шепеть-Туча І. А.,
ФОП Демчук Р. М., Андріївська громада,
Михайлівська церква, Ф-я Ковельського ДЕУ,
ФОП Терещук М. В., Вол.обл.фітосан. лабораторія,
ФОП Коляда О. В., РЖКП №1,
Ф. О. Мандзюк Н. С., ФОП Силюк Р. С.,
Ков. управління освіти вик. ком.,
ОСББ "Авангард 10", ФО Грицай В.Є.,
ПрАТ "ДАТАГРУП", ДП Український ДЦ радіочастот", ТзОВ "Ковельрембуд",
Ковельське УВКГ, ОСББ "Авангард 10". м. Ковель, вул. Запорізька,
провул. Грушевського, вул.Некрасова,
вул. Незалежності,
вул. Грушевського, вул. Мечнікова.
місто Луцьк
1. ТП-310 РУ-10/0,4кВ
І-СШ ремонт 09:30-12:30 ПП Гуляєва
Стоматкабінет пр. Соборності 13, 13А, 15
пр. Молоді, 19, 19А
2. ТП-310 РУ-10/0,4кВ
ІІ-СШ ремонт 09:30-12:30 ПП Гуляєва
Стоматкабінет пр. Соборності 13, 13А, 13Б, 15
пр. Молоді, 19, 19А, 21, 23
3. ТП-242 ПЛ-0,4 кВ
заміна обладнання 09:00-17:00 Поліклініка
Магазин Корал
Аптека
ПП Чумак Вул. Цукрова, 1-5
Вул. Театральна
Вул. Корольова, 1-7, 12-18
Вул. Рахманінова, 2
Луцький район
1. 09:00-17:00
Полонківське споживче товариство – магазин
ВУЖКГ с. Ратнів – артсвердловина
ПАТ "Укртелеком" – АТС
С/р с. Ратнів – клуб, артсвердловина
Мале приватне підприємство "Лада" – цех
ФОП Мартинюк Валерій Васильович – пекарня
СГПП "Рать" – офісне приміщення с. Ратнів вул. Перемоги, Незалежності, Зарічна, Прогінна, Шкільна, Шевченка, Миру, Польова, Виробнича
2. 10:00-17:00 с. Радомишль, вул. Піддубинська
3 ПЛ-10 кВ Л 31-05 від ЛР-233 до к.9 ЦРП-725 (КТП-104, 140, 141, 384, 415, 578, 583, 614, 618, 621, 627, 661, 664, 687, 719, 737, 740, 743, 755, 756) 10:00 – 17:00 ПАТ „Укртелеком”, ПП Мазурець, ПП Хенчель, ПП Максименко, ПП Ільюк О.А, ПП Кіндер В.В, ПП Шикун О.Є, КСП „Боратин”, ПП Кулай О.Б, ж/м Камінський, ПП Момот П.В, ПП Пахомко Л.П, ПП Прохорук О.Б, ТзОВ „Прогрес ЛТД”, ТзОВ „Майтім”, ПП Довгополюк, бар „Чевермет” с. Рованці
4 КТП-561 Л-1,2 09:30-17:00 с. Баїв вул. Перемоги, 41-94
Любомльський та Шацький райони
1 пл-10 л 58-08 від лвн-123 до лр-20,26 9:00 – 17:00
ФОП Дубій С.Ф
с.Куснище
2 пл-0.4 ктп-173 9:00 – 17:00 с.Мельники
3 пл-10 л 52-02 від лр-166 до квн-22
9:00 – 17:00 школа.дит.садок с.Сильно
школа с.Крушинець
ФОП Стукач
с. Сильно, Крушинець, Гуменці, частково с. Згорани
Маневицький район
1. 10:00-17:00 КТП-10, с. Гута Лісівська.
КТП-77, с. Лісово - Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.
КТП-78, с. Гута Лісівська – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович Торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-101, с. Лісово - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).
КТП-234 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-366, с. Вовчецьк - ФОП Шавук В.П. (магазин), ТзОВ "УкрТАУЕР", Костюхнівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-367 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), Районний відділ освіти (школа).
КТП-396, с. Мала Ведмежка - Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-9
9:00-17:00 міні маркет "Мікс" Винниченка 22
д/с №1 вул.Маяковського 14 м.Нововолинськ:
вул.Маяковського 10-12
вул.Винниченка 20
вул.Шухевича 39-55,2-22
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-6
9:00-17:00 кафе Вареники прос. Дружби 6
м-н Водограй
м-н Водолій пр.Дружби 6 м.Нововолинськ
вул. Нововолинська 50-54,58,37
вул.Січ.Стрільців 5-15,10-18
вул. Партизанська
прос. Дружби 1-11,2-6
Ратнівський район
1 КТП-179 10:00 - 16:00 с.Річиця: Сільськогосподарський виробничий кооператив «Прип’ять»
ПАТ «Укртелеком» Волинська філія с. Річиця
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-16
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
6 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині магазини,
с.Немир корівник, торговий кіоск, с.Доросині вул. Молодіжна, Троцюка, Громуш.
с.Немир вул. Лугова, Ветеранів, Шкільна, Ветеранів, Перемоги.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе магазини с.Квітневе, вул. Квітнева, Молодіжна, Садова, 17 Вересня
Старовижівський район
1 КТП-222 10:00-17:00 с.Борзова вул:Гагаріна,Залізнична.
2 КТП-255 10:00-17:00 с.Любохини хутір Запісочне, вул:Перемоги.
Турійський район
1. 10:00-16:40
с.Дуліби
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-92 10:00-16:30 с.Кличковичі
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-176 Л-2 10:00-16:30 с.Дажва
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