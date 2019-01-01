Де у Луцьку та на Волині не буде світла 26 березня

На Волині 26 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 13:00Магазин, ФАП, клуб, овочесховище с.Зимно, вул.:Миру, Петрова, Тиха,с.Фалемичі, вул..:В.Зимнівськас. Селець, вул.:Лопатіна2. ТП-272 Т-1 13:00 - 17:00 ТзОВ РВПГ МіТ, склад с.г. продукції, ФОП Кротач Г.П. с. Зимно3. КТП-118 Л-2 09:00 - 17:00 с. Хобултова: бригада4. ЗТП-53 12:00 - 13:00 ТзОВ «Будівельник ЛТД», КП «Полігон», Волинська промислова компанія – ліцензійний митний склад, ФОП Назарук А.А. автостоянка, ФОП Кошельник ангар5. 09:00 - 17:00Володимир.-Волинський. Агротехнічний коледж учбовий корпус №3, гуртожиток №2, ПП «Вікком», Райагропостач торгівельна база, будинок пристарілих вул. Привокзальна, 20 м.Володимир.-Волинський вул..: Цинкаловського 24-29, Чернігівська, Віленська, Грушевського, пров. Молодіжний1. ПЛ-0,4 кВ від КТП №97 с.Борочичі 09:00-17:00 ФОП Прокопчук М.С. магазинТзОВ Горохів-насіння СтоловаТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:вул. Шевченка,вул. Польова1. 10:00 - 17:00.с. Павлівка вул. Незалежності1. 09:30 – 17:00 ПП Чикида М.Д., ПП Кухарик М.К. с.Видерта, вул.. паші Савельєвої, вул.. 8 Березня, вул.. Макаренка.2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.3. КТП-203 Л-4. 10:00 – 12:00 с.Підциря, вул.. Лугова4. ЗТП-20 Л-10 12:00 – 17:00 м.Камінь-Каширський, вул.. Робітнича, вул. Д.Галицького.5. КТП-110 10:00 – 17:00 Амбулаторія, Ветдільниця, ССТ Сошично (Аптека, Магазин, Контора), ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.М. с.Сошично, вул.. Ковельська, вул.. Миру, вул.. Красна.1. Л.06-01, Л.06-06, Л.06-03, Л.06-08 (РП-6) 9:00-17:00 СТзОВ "Білашівське", ФГ "Аюлен"Ковельське МТМО, СФГ "Голд ленд"ФОП Димчук О. О., С/Р БілашівЦерква с.Перковичі, Ковельське РайвоЦерква ХВЕП, СТ "Каскад-Плюс"ПАТ"Ковельмолоко", ФОП Чих В.Я.Вол.дирекція УДППЗ, ПАТ"Укртелеком" с.Білашівс.Перковичіс.Іванівкас.Грушівкас.Засмики2. ПЛ – 0,4 кВ ЗТП-501 9:00-17:00 Церква АСД, ФОП Радчук В. М.,ФОП Маточкін С. В., Ф.О. Шепеть-Туча І. А.,ФОП Демчук Р. М., Андріївська громада,Михайлівська церква, Ф-я Ковельського ДЕУ,ФОП Терещук М. В., Вол.обл.фітосан. лабораторія,ФОП Коляда О. В., РЖКП №1,Ф. О. Мандзюк Н. С., ФОП Силюк Р. С.,Ков. управління освіти вик. ком.,ОСББ "Авангард 10", ФО Грицай В.Є.,ПрАТ "ДАТАГРУП", ДП Український ДЦ радіочастот", ТзОВ "Ковельрембуд",Ковельське УВКГ, ОСББ "Авангард 10". м. Ковель, вул. Запорізька,провул. Грушевського, вул.Некрасова,вул. Незалежності,вул. Грушевського, вул. Мечнікова.1. ТП-310 РУ-10/0,4кВІ-СШ ремонт 09:30-12:30 ПП ГуляєваСтоматкабінет пр. Соборності 13, 13А, 15пр. Молоді, 19, 19А2. ТП-310 РУ-10/0,4кВІІ-СШ ремонт 09:30-12:30 ПП ГуляєваСтоматкабінет пр. Соборності 13, 13А, 13Б, 15пр. Молоді, 19, 19А, 21, 233. ТП-242 ПЛ-0,4 кВзаміна обладнання 09:00-17:00 ПоліклінікаМагазин КоралАптекаПП Чумак Вул. Цукрова, 1-5Вул. ТеатральнаВул. Корольова, 1-7, 12-18Вул. Рахманінова, 21. 09:00-17:00Полонківське споживче товариство – магазинВУЖКГ с. Ратнів – артсвердловинаПАТ "Укртелеком" – АТСС/р с. Ратнів – клуб, артсвердловинаМале приватне підприємство "Лада" – цехФОП Мартинюк Валерій Васильович – пекарняСГПП "Рать" – офісне приміщення с. Ратнів вул. Перемоги, Незалежності, Зарічна, Прогінна, Шкільна, Шевченка, Миру, Польова, Виробнича2. 10:00-17:00 с. Радомишль, вул. Піддубинська3 ПЛ-10 кВ Л 31-05 від ЛР-233 до к.9 ЦРП-725 (КТП-104, 140, 141, 384, 415, 578, 583, 614, 618, 621, 627, 661, 664, 687, 719, 737, 740, 743, 755, 756) 10:00 – 17:00 ПАТ „Укртелеком”, ПП Мазурець, ПП Хенчель, ПП Максименко, ПП Ільюк О.А, ПП Кіндер В.В, ПП Шикун О.Є, КСП „Боратин”, ПП Кулай О.Б, ж/м Камінський, ПП Момот П.В, ПП Пахомко Л.П, ПП Прохорук О.Б, ТзОВ „Прогрес ЛТД”, ТзОВ „Майтім”, ПП Довгополюк, бар „Чевермет” с. Рованці4 КТП-561 Л-1,2 09:30-17:00 с. Баїв вул. Перемоги, 41-941 пл-10 л 58-08 від лвн-123 до лр-20,26 9:00 – 17:00ФОП Дубій С.Фс.Куснище2 пл-0.4 ктп-173 9:00 – 17:00 с.Мельники3 пл-10 л 52-02 від лр-166 до квн-229:00 – 17:00 школа.дит.садок с.Сильношкола с.КрушинецьФОП Стукачс. Сильно, Крушинець, Гуменці, частково с. Згорани1. 10:00-17:00 КТП-10, с. Гута Лісівська.КТП-77, с. Лісово - Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.КТП-78, с. Гута Лісівська – Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович Торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-79, с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-101, с. Лісово - ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).КТП-234 - Районний відділ освіти (школа).КТП-366, с. Вовчецьк - ФОП Шавук В.П. (магазин), ТзОВ "УкрТАУЕР", Костюхнівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-367 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), Районний відділ освіти (школа).КТП-396, с. Мала Ведмежка - Цмінівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-440, с. Кам’януха - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-99:00-17:00 міні маркет "Мікс" Винниченка 22д/с №1 вул.Маяковського 14 м.Нововолинськ:вул.Маяковського 10-12вул.Винниченка 20вул.Шухевича 39-55,2-222 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-69:00-17:00 кафе Вареники прос. Дружби 6м-н Водограйм-н Водолій пр.Дружби 6 м.Нововолинськвул. Нововолинська 50-54,58,37вул.Січ.Стрільців 5-15,10-18вул. Партизанськапрос. Дружби 1-11,2-61 КТП-179 10:00 - 16:00 с.Річиця: Сільськогосподарський виробничий кооператив «Прип’ять»ПАТ «Укртелеком» Волинська філія с. Річиця1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-164 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .6 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині магазини,с.Немир корівник, торговий кіоск, с.Доросині вул. Молодіжна, Троцюка, Громуш.с.Немир вул. Лугова, Ветеранів, Шкільна, Ветеранів, Перемоги.7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе магазини с.Квітневе, вул. Квітнева, Молодіжна, Садова, 17 Вересня1 КТП-222 10:00-17:00 с.Борзова вул:Гагаріна,Залізнична.2 КТП-255 10:00-17:00 с.Любохини хутір Запісочне, вул:Перемоги.1. 10:00-16:40с.Дуліби2 ПЛ-0,4 кВКТП-92 10:00-16:30 с.Кличковичі3 ПЛ-0,4 кВКТП-176 Л-2 10:00-16:30 с.Дажва