Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
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24 березня відбулася служба в храмі Великомученика Георгія Побідоросця села Кульчин Ківерецького деканату.
Очолив літургію митрополит Луцький і Волинський Михаїл, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.
Зазначимо, це було перше богослужіння архієрейським чином після возз’єднання парафії з Православною Церквою України.
Із владикою правили настоятель громади ієрей Роман Вонсіцький, якого відзначили черговою священичою нагородою, інше духовенство Ківерецького і Цуманського благочинь.
Нагадаємо, у Волинській області сім громад офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.
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Очолив літургію митрополит Луцький і Волинський Михаїл, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.
Зазначимо, це було перше богослужіння архієрейським чином після возз’єднання парафії з Православною Церквою України.
Із владикою правили настоятель громади ієрей Роман Вонсіцький, якого відзначили черговою священичою нагородою, інше духовенство Ківерецького і Цуманського благочинь.
Нагадаємо, у Волинській області сім громад офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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