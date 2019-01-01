вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО

Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
24 березня відбулася служба в храмі Великомученика Георгія Побідоросця села Кульчин Ківерецького деканату.

Очолив літургію митрополит Луцький і Волинський Михаїл, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.

Зазначимо, це було перше богослужіння архієрейським чином після возз’єднання парафії з Православною Церквою України.

Із владикою правили настоятель громади ієрей Роман Вонсіцький, якого відзначили черговою священичою нагородою, інше духовенство Ківерецького і Цуманського благочинь.

Нагадаємо, у Волинській області сім громад офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.

Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Флешмоб від військового оркестру у Луцьку: як Нацгвардія святкує п'ятиріччя. ФОТО
Сьогодні, 13:39
У яких районах Волині продовжує вирувати грип
Сьогодні, 13:36
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
Сьогодні, 13:34
На Хмельниччині педофіл зґвалтував та пограбував 11-річну дівчинку
Сьогодні, 13:22
Луцький фотограф показав, де «мавки зимували»
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Громада Переспи вирішила відректися від Московського патріархату Громада Переспи вирішила відректися від Московського патріархату
24 березень, 16:41
Повідомили, які ще волинські громади залишили Московський патріархат Повідомили, які ще волинські громади залишили Московський патріархат
21 березень, 12:28
Німеччина передала Україні унікальний для історії ПЦУ документ Німеччина передала Україні унікальний для історії ПЦУ документ
17 березень, 11:19
Ще одна волинська громада хоче приєднатись до ПЦУ Ще одна волинська громада хоче приєднатись до ПЦУ
15 березень, 11:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 березень, 09:32
 1
У місті на Волині біля житлового будинку зловили чималого вужа. ФОТО
Сьогодні, 14:32
 0
Волинянку після клінічної смерті врятували медики «швидкої»
Сьогодні, 14:14
 0
На Волині розпочались весняні «полювання» на паліїв
Сьогодні, 14:12
 0
Голова Волинської ОДА вимагає терміново скликати сесію обласної ради
Сьогодні, 13:49
 0
Медіа
відео
1/8