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Від важкої хвороби померла працівниця Луцькради

Від важкої хвороби померла працівниця Луцькради
Відійшла у вічність Олена Кудрявцева, яка працювала у службі в правах дітей Луцької міської ради.

Про це, висловлюючи співчуття рідним, повідомляють на сайті мерії.

Зазначають, що Олена Кудрявцева до останнього боролася з важкою хворобою, але так і не змогла її подолати.

У Луцькій міській раді Олена Вікторівна працювала з серпня 2003 року. Багато років віддала роботі інспектором Служби у справах дітей. Завжди весела, енергійна, була надійним товаришем та мудрим порадником, готова прийти на допомогу в будь-якій ситуації.

"Вічна пам'ять про Олену Кудрявцеву назавжди залишиться у наших серцях", - написали у повідомленні мерії.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлої.

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Теги: Олена Кудрявцева, смерть, міська рада
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