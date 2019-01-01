Від важкої хвороби померла працівниця Луцькради





Про це, висловлюючи співчуття рідним, повідомляють на



Зазначають, що Олена Кудрявцева до останнього боролася з важкою хворобою, але так і не змогла її подолати.



У Луцькій міській раді Олена Вікторівна працювала з серпня 2003 року. Багато років віддала роботі інспектором Служби у справах дітей. Завжди весела, енергійна, була надійним товаришем та мудрим порадником, готова прийти на допомогу в будь-якій ситуації.



"Вічна пам'ять про Олену Кудрявцеву назавжди залишиться у наших серцях", - написали у повідомленні мерії.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлої.

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