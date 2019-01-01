На Волині оголосили штормове попередження





Про це йдеться у повідомленні Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.



У вівторок пориви вітру за прогнозами сягатимуть 15-20 метрів за секунду.



"Так, вдень 26 березня місцями по області та в Луцьку очікуються пориви вітру 15-20 м/с." - йдеться у повідомленні.

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