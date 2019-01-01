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У Луцьку просять збудувати ще один притулок для тварин

У Луцьку просять збудувати ще один притулок для тварин
У Луцьку почастішали випадки нападу бродячих собак на людей, зокрема, дітей. Відтак, лучани просять збудувати в місті ще один притулок для тварин, адже, окрім того, що собаки несуть людям загрозу, так і самі вони часто стають жертвами живодерів.

Відповідну петицію зареєструвала Марія Свистун.

"В Луцьку залишається не вирішеною проблема присутності безпритульних тварин, їх кількість зростає. Вони постійно страждають від живодерів та людського самосуду. Також є небезпечними собаки, що бігають зграями вулицями міста, особливо для дітей.

Тому, просимо збудувати або облаштувати в наявному приміщенні притулок для тварин з належними умовами для їх утримання", - йдеться в дописі.

Наразі збір підписів триває.

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Теги: собака, притулок, петиція
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