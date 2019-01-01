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Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 березня

Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 березня
На Волині 27 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Володимир-Волинський район

1. 09:00 - 17:00
Магазин, ФАП с.Зимно, вул.:Миру, Петрова, Тиха.

2. 09:00 - 17:00
с. Хобултова, вул.. Київська, Шевченка
3. 09:00 - 17:00
м.Володимир.-Волинський., вул..: Цинкаловського 1-22, Полуботка, Просвіти

Горохівський район

1. 09:00-17:00
ФОП Прокопчук М.С. магазин
ТзОВ Горохів-насіння Столова
ТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Польова

Камінь-Каширський район

1. 09:30 – 17:00 с.Видерта, вул.. Ковельська, вул.. Партизанська
2. КТП-101 Л-1 09:40 – 17:00 ПП Ліцевич С.Г. с.Нуйно, вул.. І.Франка, вул.. Комсомольська, вул.. Щорса.


Луцький район

1. 09:00-17:00
Полонківське споживче товариство – магазин
ВУЖКГ с. Ратнів – артсвердловина
ПАТ "Укртелеком" – АТС
С/р с. Ратнів – клуб, артсвердловина
Мале приватне підприємство "Лада" – цех
ФОП Мартинюк Валерій Васильович – пекарня
СГПП "Рать" – офісне приміщення с. Ратнів вул. Перемоги, Незалежності, Зарічна, Прогінна, Шкільна, Шевченка, Миру, Польова, Виробнича
2 КТП-495 09:30 – 17:00 Св.-Миколаївська громада ,ФОП Редько Василь Якович,
ФАП с. Городище-І вул. Миру, вул. Вербова

Любомльський та Шацький райони

1. 9:00 – 17:00 ФОП Дубій С.Ф
с.Куснище

2. 9:00 – 17:00
с.Мельники
3. 9:00 – 17:00 школа
с.Масловець с.Масловець


місто Нововолинськ

1. 9:00-17:00
кафе Вареники прос. Дружби 6
м-н Водограй
м-н Водолій пр.Дружби 6
м-н Фреш вул. Шухевича 19/1
м-н Вест вул.Шахтарська 11
перукарня Лонда стиль вул.Шахтарська 11 м.Нововолинськ
вул. Нововолинська 44-58,37
вул. Садова 13-17,24-32
вул. Шухевича 5-19
вул.Січ.Стрільців 5-15,10-20
вул. Партизанська
прос. Дружби 1-11,2-6

Ратнівський район

1. 10:00 - 16:00
с. М.-Річицькі: СШ Свердловина М.Річицькі
с. М.-Річицькі

Рожищенський район

1. 9:00-17:00
с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2. 9:00-17:00
м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3. 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-16
4. 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
6 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині магазини,
с.Немир корівник, торговий кіоск, с.Доросині вул. Молодіжна, Троцюка, Громуш.
с.Немир вул. Лугова, Ветеранів, Шкільна, Ветеранів, Перемоги.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-77 9:00-17:00 смт.Дубище магазини смт.Дубище, вул. Селянська, Зелена
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе магазини с.Квітневе, вул. Квітнева, Молодіжна, Садова, 17 Вересня

Старовижівський район

1. 10:00-17:00
с.Борзова вул:Гагаріна,8го Березня.
2 КТП-256. 10:00-17:00 с.Журавлини вул:Садова,Перемоги
3 КТП-47 10:00-14:00 с.Дубечно вул:Промислова,
Заводська, Ставкова, Зелена.
4 КТП-47 13:00-17:00 с.Дубечно хутір Костяново.

Турійський район

1. 09:00-12:00
АЗС «WOG», вет.медицина – адмінприміщення, СП «Турійський агробуд», газосклад с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Дачна, Дубівська
2. 09:00-17:00 ТзОВ «Укртауер» - СМЗ, ТзОВ «Агротехніка»- елеватор, комбікормовий завод, ТзОВ «СМП» - олійний цех с.м.т.Турійськ вул.Паралельна.

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Теги: відключення, світло, Волинь
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