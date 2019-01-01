Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 березня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

Магазин, ФАП с.Зимно, вул.:Миру, Петрова, Тиха.



2. 09:00 - 17:00

с. Хобултова, вул.. Київська, Шевченка

3. 09:00 - 17:00

м.Володимир.-Волинський., вул..: Цинкаловського 1-22, Полуботка, Просвіти



Горохівський район



1. 09:00-17:00

ФОП Прокопчук М.С. магазин

ТзОВ Горохів-насіння Столова

ТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:

вул. Шевченка,

вул. Польова



Камінь-Каширський район



1. 09:30 – 17:00 с.Видерта, вул.. Ковельська, вул.. Партизанська

2. КТП-101 Л-1 09:40 – 17:00 ПП Ліцевич С.Г. с.Нуйно, вул.. І.Франка, вул.. Комсомольська, вул.. Щорса.





Луцький район



1. 09:00-17:00

Полонківське споживче товариство – магазин

ВУЖКГ с. Ратнів – артсвердловина

ПАТ "Укртелеком" – АТС

С/р с. Ратнів – клуб, артсвердловина

Мале приватне підприємство "Лада" – цех

ФОП Мартинюк Валерій Васильович – пекарня

СГПП "Рать" – офісне приміщення с. Ратнів вул. Перемоги, Незалежності, Зарічна, Прогінна, Шкільна, Шевченка, Миру, Польова, Виробнича

2 КТП-495 09:30 – 17:00 Св.-Миколаївська громада ,ФОП Редько Василь Якович,

ФАП с. Городище-І вул. Миру, вул. Вербова



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00 ФОП Дубій С.Ф

с.Куснище



2. 9:00 – 17:00

с.Мельники

3. 9:00 – 17:00 школа

с.Масловець с.Масловець





місто Нововолинськ



1. 9:00-17:00

кафе Вареники прос. Дружби 6

м-н Водограй

м-н Водолій пр.Дружби 6

м-н Фреш вул. Шухевича 19/1

м-н Вест вул.Шахтарська 11

перукарня Лонда стиль вул.Шахтарська 11 м.Нововолинськ

вул. Нововолинська 44-58,37

вул. Садова 13-17,24-32

вул. Шухевича 5-19

вул.Січ.Стрільців 5-15,10-20

вул. Партизанська

прос. Дружби 1-11,2-6



Ратнівський район



1. 10:00 - 16:00

с. М.-Річицькі: СШ Свердловина М.Річицькі

с. М.-Річицькі



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова

2. 9:00-17:00

м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня

3. 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-16

4. 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна

5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .

6 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині магазини,

с.Немир корівник, торговий кіоск, с.Доросині вул. Молодіжна, Троцюка, Громуш.

с.Немир вул. Лугова, Ветеранів, Шкільна, Ветеранів, Перемоги.

7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-77 9:00-17:00 смт.Дубище магазини смт.Дубище, вул. Селянська, Зелена

8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе магазини с.Квітневе, вул. Квітнева, Молодіжна, Садова, 17 Вересня



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Борзова вул:Гагаріна,8го Березня.

2 КТП-256. 10:00-17:00 с.Журавлини вул:Садова,Перемоги

3 КТП-47 10:00-14:00 с.Дубечно вул:Промислова,

Заводська, Ставкова, Зелена.

4 КТП-47 13:00-17:00 с.Дубечно хутір Костяново.



Турійський район



1. 09:00-12:00

АЗС «WOG», вет.медицина – адмінприміщення, СП «Турійський агробуд», газосклад с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Дачна, Дубівська

2. 09:00-17:00 ТзОВ «Укртауер» - СМЗ, ТзОВ «Агротехніка»- елеватор, комбікормовий завод, ТзОВ «СМП» - олійний цех с.м.т.Турійськ вул.Паралельна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 27 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00Магазин, ФАП с.Зимно, вул.:Миру, Петрова, Тиха.2. 09:00 - 17:00с. Хобултова, вул.. Київська, Шевченка3. 09:00 - 17:00м.Володимир.-Волинський., вул..: Цинкаловського 1-22, Полуботка, Просвіти1. 09:00-17:00ФОП Прокопчук М.С. магазинТзОВ Горохів-насіння СтоловаТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:вул. Шевченка,вул. Польова1. 09:30 – 17:00 с.Видерта, вул.. Ковельська, вул.. Партизанська2. КТП-101 Л-1 09:40 – 17:00 ПП Ліцевич С.Г. с.Нуйно, вул.. І.Франка, вул.. Комсомольська, вул.. Щорса.1. 09:00-17:00Полонківське споживче товариство – магазинВУЖКГ с. Ратнів – артсвердловинаПАТ "Укртелеком" – АТСС/р с. Ратнів – клуб, артсвердловинаМале приватне підприємство "Лада" – цехФОП Мартинюк Валерій Васильович – пекарняСГПП "Рать" – офісне приміщення с. Ратнів вул. Перемоги, Незалежності, Зарічна, Прогінна, Шкільна, Шевченка, Миру, Польова, Виробнича2 КТП-495 09:30 – 17:00 Св.-Миколаївська громада ,ФОП Редько Василь Якович,ФАП с. Городище-І вул. Миру, вул. Вербова1. 9:00 – 17:00 ФОП Дубій С.Фс.Куснище2. 9:00 – 17:00с.Мельники3. 9:00 – 17:00 школас.Масловець с.Масловець1. 9:00-17:00кафе Вареники прос. Дружби 6м-н Водограйм-н Водолій пр.Дружби 6м-н Фреш вул. Шухевича 19/1м-н Вест вул.Шахтарська 11перукарня Лонда стиль вул.Шахтарська 11 м.Нововолинськвул. Нововолинська 44-58,37вул. Садова 13-17,24-32вул. Шухевича 5-19вул.Січ.Стрільців 5-15,10-20вул. Партизанськапрос. Дружби 1-11,2-61. 10:00 - 16:00с. М.-Річицькі: СШ Свердловина М.Річицькіс. М.-Річицькі1. 9:00-17:00с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2. 9:00-17:00м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3. 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-164. 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .6 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині магазини,с.Немир корівник, торговий кіоск, с.Доросині вул. Молодіжна, Троцюка, Громуш.с.Немир вул. Лугова, Ветеранів, Шкільна, Ветеранів, Перемоги.7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-77 9:00-17:00 смт.Дубище магазини смт.Дубище, вул. Селянська, Зелена8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе магазини с.Квітневе, вул. Квітнева, Молодіжна, Садова, 17 Вересня1. 10:00-17:00с.Борзова вул:Гагаріна,8го Березня.2 КТП-256. 10:00-17:00 с.Журавлини вул:Садова,Перемоги3 КТП-47 10:00-14:00 с.Дубечно вул:Промислова,Заводська, Ставкова, Зелена.4 КТП-47 13:00-17:00 с.Дубечно хутір Костяново.1. 09:00-12:00АЗС «WOG», вет.медицина – адмінприміщення, СП «Турійський агробуд», газосклад с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Дачна, Дубівська2. 09:00-17:00 ТзОВ «Укртауер» - СМЗ, ТзОВ «Агротехніка»- елеватор, комбікормовий завод, ТзОВ «СМП» - олійний цех с.м.т.Турійськ вул.Паралельна.

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