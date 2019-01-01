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У кінці березня Україну накриють потужні магнітні бурі

У кінці березня Україну накриють потужні магнітні бурі
Найсильніші магнітні бурі в Україні очікуються 1, 19, 23, 27 і 28 березня. Експерти зазначають, що цього місяця буде від п’яти до дев’яти сильних магнітних бур.

Про це інформує прес-служба Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, - пише 24 канал.

Незначні магнітні коливання можливі 2, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26 і 29 березня.

Сильні магнітні бурі першого рівня G1 очікуються 23, 27 та 28 березня. Метеоудар першого рівня G1 може вплинути на самопочуття людей, що страждають від серцево-судинних захворювань.

26 та 29 березня будуть незначні коливання.

Тому люди, які чутливі до змін в атмосфері, відчують їх вплив. Може виникнути головний біль, порушитися робота серцево-судинної системи. Особливо небезпечними ці періоди є для людей з хронічними захворюваннями.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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