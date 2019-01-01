На вихідні прогнозують аномальне тепло на Волині





Про це



Уже в п’ятницю, 29 березня, очікується потепління, опади припиняться. Вночі температура повітря становитиме від 0 до 2 градусів тепла, вдень – від 10 до 12 градусів вище нуля.



На вихідних прогнозують ясну та теплу погоду: вночі від 2 до 7 градусів тепла, а вдень – до 17 градусів вище нуля. За словами синоптиків, така температура є аномально високою для цієї пори.



Початок наступного місяця буде прохолоднішим: 1-2 квітня очікується хмарна з проясненнями погода, можливі опади (невеликий дощ, місцями з мокрим снігом). Вдень температура повітря коливатиметься від 6 до 7 градусів тепла, вночі опуститься до нуля.



Вже з 4 квітня на Волині очікують циклон з Середземного моря, що зумовить підвищення температури: нічної до 4-5 градусів тепла, денної до 10-13.



Зазначимо, у вівторок, 26 грудня, у Луцьку випав сніг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 28 березня, на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці можлива ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 м\с. Вночі температура повітря становитиме близько 0 градусів, вдень – 5-10 градусів тепла.Про це 12 каналу повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Уже в п’ятницю, 29 березня, очікується потепління, опади припиняться. Вночі температура повітря становитиме від 0 до 2 градусів тепла, вдень – від 10 до 12 градусів вище нуля.На вихідних прогнозують ясну та теплу погоду: вночі від 2 до 7 градусів тепла, а вдень – до 17 градусів вище нуля. За словами синоптиків, така температура є аномально високою для цієї пори.Початок наступного місяця буде прохолоднішим: 1-2 квітня очікується хмарна з проясненнями погода, можливі опади (невеликий дощ, місцями з мокрим снігом). Вдень температура повітря коливатиметься від 6 до 7 градусів тепла, вночі опуститься до нуля.Вже з 4 квітня на Волині очікують циклон з Середземного моря, що зумовить підвищення температури: нічної до 4-5 градусів тепла, денної до 10-13.Зазначимо, у вівторок, 26 грудня, у Луцьку випав сніг.

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