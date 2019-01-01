З центрального парку Луцька вигребли 30 мішків сміття. ВІДЕО
Сьогодні, 01:41
Трештег все частіше з’являється в дописах волинських користувачів соцмереж.
Про це Суспільному розповіла студентка Анастасія Ліпінська. За неписаними правилами цієї всесвітньої акції потрібно зробити селфі на фоні сміття, тоді зібрати його і знову зазнімкувати.
Шестикласниці Юля Дмитрук і Ольга Козицька кажуть, що вперше беруть участь у такому заході.
Серед учасників акції - 12 студентів на чолі із старостою групи Анастасією Ліпінською.
Загалом більше 20-ти лучан відгукнулись на заклик лучанки, голови громадської туристичної організації Руслани Мельник прибрати Центральний парк Луцька.
Деталі - в сюжеті.
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Про це Суспільному розповіла студентка Анастасія Ліпінська. За неписаними правилами цієї всесвітньої акції потрібно зробити селфі на фоні сміття, тоді зібрати його і знову зазнімкувати.
Шестикласниці Юля Дмитрук і Ольга Козицька кажуть, що вперше беруть участь у такому заході.
Серед учасників акції - 12 студентів на чолі із старостою групи Анастасією Ліпінською.
Загалом більше 20-ти лучан відгукнулись на заклик лучанки, голови громадської туристичної організації Руслани Мельник прибрати Центральний парк Луцька.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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