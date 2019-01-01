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З центрального парку Луцька вигребли 30 мішків сміття. ВІДЕО

З центрального парку Луцька вигребли 30 мішків сміття. ВІДЕО
Трештег все частіше з’являється в дописах волинських користувачів соцмереж.

Про це Суспільному розповіла студентка Анастасія Ліпінська. За неписаними правилами цієї всесвітньої акції потрібно зробити селфі на фоні сміття, тоді зібрати його і знову зазнімкувати.

Шестикласниці Юля Дмитрук і Ольга Козицька кажуть, що вперше беруть участь у такому заході.

Серед учасників акції - 12 студентів на чолі із старостою групи Анастасією Ліпінською.

Загалом більше 20-ти лучан відгукнулись на заклик лучанки, голови громадської туристичної організації Руслани Мельник прибрати Центральний парк Луцька.

Деталі - в сюжеті.


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Теги: сміття, парк, прибирання
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