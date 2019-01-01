З центрального парку Луцька вигребли 30 мішків сміття. ВІДЕО





Про це Анастасія Ліпінська. За неписаними правилами цієї всесвітньої акції потрібно зробити селфі на фоні сміття, тоді зібрати його і знову зазнімкувати.



Шестикласниці Юля Дмитрук і Ольга Козицька кажуть, що вперше беруть участь у такому заході.



Серед учасників акції - 12 студентів на чолі із старостою групи Анастасією Ліпінською.



Загалом більше 20-ти лучан відгукнулись на заклик лучанки, голови громадської туристичної організації Руслани Мельник прибрати Центральний парк Луцька.



Деталі - в сюжеті.





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