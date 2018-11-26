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Волинян попереджають про ускладенний рух перед «Ягодином» з польської сторони

Волинян попереджають про ускладенний рух перед «Ягодином» з польської сторони
Волинська митниця ДФС попереджає про можливі утруднення проїзду до МАПП «Ягодин» з польської сторони, зокрема до суміжного МАПП «Дорогуськ».

За офіційною інформацією Надбужанського відділу Прикордонної служби Республіки Польща, від 1 квітня 2019 року до листопада 2020 року в адміністративних межах міста Хелм будуть проводитись будівельні роботи на дорозі державного значення, - інформує Волинська митниця ДФС.

У певні періоди в ході проведення цих робіт на окремих ділянках рух автомобілів буде повністю заборонений з визначенням об’їзних шляхів.

Також впродовж всього періоду буде відсутня можливість проїзду через місто Хелм ненормативних транспортних засобів (що перевищують допустимі довжину, ширину і тоннаж). Зокрема, з 1 травня 2019 до 30 жовтня 2020 року проїзд цією дорогою наднормативних транспортних засобів можливий у виняткових ситуаціях, кожного разу – за окремим погодженням з виконавцем будівельних робіт.





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Теги: Ягодин, рух
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