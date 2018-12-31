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У Ковелі вандали розтрощили лавку в парку

У Ковелі вандали розтрощили лавку в парку
У Ковелі в парку імені Тараса Шевченка невідомі потрощили лавку.

Фото цього опублікував Руслан Троцюк у Facebook, - пише Район.Ковель.

«Це не Європа, це Ковель», – написав Руслан у дописі.

Нагадаємо, що у Ковелі на набережній Турії вандали постійно нищать смітники. Перший раз, в грудні 2016 року, у воду скинули 7 смітників. Наймасовіший вандалізм трапився у липні 2017, тоді скинули вже 10 смітників. Також у грудні 2017, вандали «вирвали» бетонні смітники і поставили на лавки.

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Теги: Ковель, вандали, парк
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