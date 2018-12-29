На Волині іноземець тицяв адміністратору готелю паспорт з «липовими» штампами





За фактом використання підробленого документа відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



У селищі Ратне, в рамках проведення загальнодержавної спецоперації «Мігрант» співробітники поліції викрили 43-річного іноземного громадянина, котрий тричі протягом року надавав адміністратору для поселення у готель паспорт із підробленими штампами відміток про перетин державного кордону України.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Мова йде про використання завідомо підробленого документа.



Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років обмеження волі. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі поліцейські виявили іноземця із сумнівними документами.За фактом використання підробленого документа відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, - повідомили у прес-службі волинської поліції.У селищі Ратне, в рамках проведення загальнодержавної спецоперації «Мігрант» співробітники поліції викрили 43-річного іноземного громадянина, котрий тричі протягом року надавав адміністратору для поселення у готель паспорт із підробленими штампами відміток про перетин державного кордону України.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Мова йде про використання завідомо підробленого документа.Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років обмеження волі. Досудове розслідування триває.

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