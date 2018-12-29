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На Волині іноземець тицяв адміністратору готелю паспорт з «липовими» штампами

На Волині іноземець тицяв адміністратору готелю паспорт з «липовими» штампами
У Ратнівському районі поліцейські виявили іноземця із сумнівними документами.

За фактом використання підробленого документа відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

У селищі Ратне, в рамках проведення загальнодержавної спецоперації «Мігрант» співробітники поліції викрили 43-річного іноземного громадянина, котрий тричі протягом року надавав адміністратору для поселення у готель паспорт із підробленими штампами відміток про перетин державного кордону України.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Мова йде про використання завідомо підробленого документа.

Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років обмеження волі. Досудове розслідування триває.

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Теги: документи, підробка, кримінал
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