Де у Луцьку та на Волині не буде світла 29 березня





Володимир-Волинський район



1. 09:00-16:00

с. Чорників – повністю

с. Рокит ниця - повністю

2. 09:00-16:00

с.Хобултова, вул.: Шевченка, Київська





Камінь-Каширський район



1. КТП-33 Л-4. 09:30 – 16:00 СВК «Олексіївський» (млин, корівник, ТІК), Шиномонтаж м.Камінь – Каширський

пров. Шевченка





Луцький район



1. ЗТП-130 9:00-17:00

Полонківське споживче товариство – магазин

ВУЖКГ с. Ратнів – артсвердловина

ПАТ "Укртелеком" – АТС

С/р с. Ратнів – клуб, артсвердловина

Мале приватне підприємство "Лада" – цех

ФОП Мартинюк Валерій Васильович – пекарня

СГПП "Рать" – офісне приміщення с. Ратнів вул. Перемоги, Незалежності, Зарічна, Прогінна, Шкільна, Шевченка, Миру, Польова, Виробнича

2. ПЛ-10 кВ Л-31-05 до ЛР-234 (КТП-138, 139, 304, 605, 751, 752, 765, 776, 781, 782, 797, 811) 10:00-17:00 ТзОВ «Панхім»

Філія «Луцький райавтодор»

ПВП «Едгард»

ФОП Калінін С.В.

ФОП Лучицький

ФОП Панасюк О.І.

Житловий масив «Веселковий»

Житловий масив «Надстиря»

Житловий масив «Липневий»

Житловий масив «Світлий» с. Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, пров. Каштановий, Оксамитовий



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ 04кВ КТП 381 9:00-17:00 м.Любомль

2. ПЛ 04кВ КТП-317 9:00-17:00 с.Масловець

3. ПЛ 10кВЛ 26-01 9:00-17:00 Очистні Шацьк. Б В Гряда Ур Гряда Ілічовка

4. ПЛ 04кВ ЗТП- 475 9:00-17:00 м.Любомль вул. Промислова



Любешівський район



1. 10:00-17:00

Зарудчівський старостинський округ адмінприміщення, п-во «Дружба» с. Зарудчі ( частково )





місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4кВ Л-7 ТП-11 09:00-17:00 Кіоск «Хліб» м.Нововолинськ

вул.Небесної Сотні, 18-39

вул.О.Пчілки, 20-28

вул.А.Кримського, 21-34

вул.Маяковського, 22-42



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-16

4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна

5. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .

6. Л34-01 9:00-17:00 с.Любче с.Любче



7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе магазини с.Квітневе, вул. Квітнева, Молодіжна, Садова, 17 Вересня



Старовижівський район



1. КТП-155 Л-2 10:00-17:00 с Брідки вул:Зелена, Брідківська

2. КТП-71 10:00-17:00 с Нова-Вижва вул: Л.Українки

3. КТП-71 10:00-17:00 с Нова-Вижва вул: Шевченка



Турійський район



1.. 10:00-13:00

с.Городилець



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 29 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-16:00с. Чорників – повністюс. Рокит ниця - повністю2. 09:00-16:00с.Хобултова, вул.: Шевченка, Київська1. КТП-33 Л-4. 09:30 – 16:00 СВК «Олексіївський» (млин, корівник, ТІК), Шиномонтаж м.Камінь – Каширськийпров. Шевченка1. ЗТП-130 9:00-17:00Полонківське споживче товариство – магазинВУЖКГ с. Ратнів – артсвердловинаПАТ "Укртелеком" – АТСС/р с. Ратнів – клуб, артсвердловинаМале приватне підприємство "Лада" – цехФОП Мартинюк Валерій Васильович – пекарняСГПП "Рать" – офісне приміщення с. Ратнів вул. Перемоги, Незалежності, Зарічна, Прогінна, Шкільна, Шевченка, Миру, Польова, Виробнича2. ПЛ-10 кВ Л-31-05 до ЛР-234 (КТП-138, 139, 304, 605, 751, 752, 765, 776, 781, 782, 797, 811) 10:00-17:00 ТзОВ «Панхім»Філія «Луцький райавтодор»ПВП «Едгард»ФОП Калінін С.В.ФОП ЛучицькийФОП Панасюк О.І.Житловий масив «Веселковий»Житловий масив «Надстиря»Житловий масив «Липневий»Житловий масив «Світлий» с. Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, пров. Каштановий, Оксамитовий1. ПЛ 04кВ КТП 381 9:00-17:00 м.Любомль2. ПЛ 04кВ КТП-317 9:00-17:00 с.Масловець3. ПЛ 10кВЛ 26-01 9:00-17:00 Очистні Шацьк. Б В Гряда Ур Гряда Ілічовка4. ПЛ 04кВ ЗТП- 475 9:00-17:00 м.Любомль вул. Промислова1. 10:00-17:00Зарудчівський старостинський округ адмінприміщення, п-во «Дружба» с. Зарудчі ( частково )1. ПЛ-0,4кВ Л-7 ТП-11 09:00-17:00 Кіоск «Хліб» м.Нововолинськвул.Небесної Сотні, 18-39вул.О.Пчілки, 20-28вул.А.Кримського, 21-34вул.Маяковського, 22-421. ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-164. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .6. Л34-01 9:00-17:00 с.Любче с.Любче7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе магазини с.Квітневе, вул. Квітнева, Молодіжна, Садова, 17 Вересня1. КТП-155 Л-2 10:00-17:00 с Брідки вул:Зелена, Брідківська2. КТП-71 10:00-17:00 с Нова-Вижва вул: Л.Українки3. КТП-71 10:00-17:00 с Нова-Вижва вул: Шевченка1.. 10:00-13:00с.Городилець

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