За два місяці в Україну ввезли автомобілів на 700 мільйонів доларів
Сьогодні, 06:46
Дані митної статистики свідчать, що за січень-лютий імпорт легкових автомобілів в Україну становив $709,4 млн.
Про це інформують Факти.
Державна фіскальна служба України зазначає, що найбільше машин українці ввезли з Німеччини – $159,56 млн. На другому – Литва з результатом більше $103,62 млн. Третє місце посіла Польща – імпорт з цієї країни становив $93,62 млн.
Натомість Україна експортувала за січень-лютий автомобілів на суму $1,6 млн. Найбільше українських автомобілів продано в США, Канаді та Франції.
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Про це інформують Факти.
Державна фіскальна служба України зазначає, що найбільше машин українці ввезли з Німеччини – $159,56 млн. На другому – Литва з результатом більше $103,62 млн. Третє місце посіла Польща – імпорт з цієї країни становив $93,62 млн.
Натомість Україна експортувала за січень-лютий автомобілів на суму $1,6 млн. Найбільше українських автомобілів продано в США, Канаді та Франції.
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