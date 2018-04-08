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За два місяці в Україну ввезли автомобілів на 700 мільйонів доларів

За два місяці в Україну ввезли автомобілів на 700 мільйонів доларів
Дані митної статистики свідчать, що за січень-лютий імпорт легкових автомобілів в Україну становив $709,4 млн.

Про це інформують Факти.

Державна фіскальна служба України зазначає, що найбільше машин українці ввезли з Німеччини – $159,56 млн. На другому – Литва з результатом більше $103,62 млн. Третє місце посіла Польща – імпорт з цієї країни становив $93,62 млн.

Натомість Україна експортувала за січень-лютий автомобілів на суму $1,6 млн. Найбільше українських автомобілів продано в США, Канаді та Франції.

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Теги: автомобіль, імпорт, експорт
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