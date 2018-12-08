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Відомий волинський письменник презентував студентам свій новий роман. ВІДЕО

Відомий волинський письменник презентував студентам свій новий роман. ВІДЕО
Майбутні філологи та журналісти мали нагоду поспілкуватися з відомим волинянином, лауреатом Шевченківської премії – Василем Слапчуком.

У його доробку понад три десятки книг поезії, прози, творів для дітей, літературознавчих досліджень та рецензій. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Письменник презентував студентам новий роман з чудернацькою назвою “Кохання, ДАО, Марципани”. Автор розповідає, що твір дає можливість зазирнути крізь призму стереотипних стосунків. Щоправда, Василь Слапчук зауважує: краще зрозуміють історію ті, хто мав сімейний досвід.

На зустріч прийшли не лише поціновувачі творчості Василя Слапчука, а й ті, хто бажає відкрити для себе нові простори літератури.

Дехто роман вже прочитав і здивуванню, кажуть, немає меж.

І це, каже Марія Моклиця, не єдина дивина у романі. Твір вона називає “Постмодерною Кайдашевою сім’єю”. Аби осягнути всю глибину описаних крайнощів та абсурдів варто навчитися виходити за межі звичних уявлень про людські стосунки.


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Теги: Василь Сліпчук, роман, філологи, журналісти
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