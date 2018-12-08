Відомий волинський письменник презентував студентам свій новий роман. ВІДЕО

Василем Слапчуком.



У його доробку понад три десятки книг поезії, прози, творів для дітей, літературознавчих досліджень та рецензій. Про це йдеться в сюжеті



Письменник презентував студентам новий роман з чудернацькою назвою “Кохання, ДАО, Марципани”. Автор розповідає, що твір дає можливість зазирнути крізь призму стереотипних стосунків. Щоправда, Василь Слапчук зауважує: краще зрозуміють історію ті, хто мав сімейний досвід.



На зустріч прийшли не лише поціновувачі творчості Василя Слапчука, а й ті, хто бажає відкрити для себе нові простори літератури.



Дехто роман вже прочитав і здивуванню, кажуть, немає меж.



І це, каже Марія Моклиця, не єдина дивина у романі. Твір вона називає “Постмодерною Кайдашевою сім’єю”. Аби осягнути всю глибину описаних крайнощів та абсурдів варто навчитися виходити за межі звичних уявлень про людські стосунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майбутні філологи та журналісти мали нагоду поспілкуватися з відомим волинянином, лауреатом Шевченківської премії –У його доробку понад три десятки книг поезії, прози, творів для дітей, літературознавчих досліджень та рецензій. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Письменник презентував студентам новий роман з чудернацькою назвою “Кохання, ДАО, Марципани”. Автор розповідає, що твір дає можливість зазирнути крізь призму стереотипних стосунків. Щоправда, Василь Слапчук зауважує: краще зрозуміють історію ті, хто мав сімейний досвід.На зустріч прийшли не лише поціновувачі творчості Василя Слапчука, а й ті, хто бажає відкрити для себе нові простори літератури.Дехто роман вже прочитав і здивуванню, кажуть, немає меж.І це, каже Марія Моклиця, не єдина дивина у романі. Твір вона називає “Постмодерною Кайдашевою сім’єю”. Аби осягнути всю глибину описаних крайнощів та абсурдів варто навчитися виходити за межі звичних уявлень про людські стосунки.

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