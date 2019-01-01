Скільки за рік заробила очільниця управління освіти Луцькради

Зіновії Лещенко.



Посадовиця проживає із сином Богданом, однак не вказала, чиїм житлом користується, адже власної нерухомості не декларує, - пише



За 2018 рік Зіновія Лещенко заробила 247,661 тисячі гривень зарплати. Готівкою очільниця управління освіти має 98 тисяч гривень.



Для порівняння, у 2017 році Зіновія Лещенко заробила 171,487 тисячу гривень. Тоді вона мала 96 тисяч гривень готівкою.

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