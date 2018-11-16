Чому лучанам не вимикають опалення, коли надворі тепло
Сьогодні, 13:22
Лучанам пояснили, чому з настанням тепла, постачальник послуг з централізованого опалення і гарячої води не "прикручує" батареї.
Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».
" ...Реагуванням ми називаємо зниження параметрів подачі теплоносія до мінімально можливих з огляду на необхідність надавати послугу, яка відповідатиме санітарним нормам – +18ºС у внутрішніх кімнатах та +20ºС у зовнішніх", - йдеться у повідомлені.
Однак, з огляду на складність технологічного процесу, температурні показники можуть бути вищими. Під складнощами розуміють необхідність надання як послуги з централізованого опалення, так і гарячого водопостачання (до якої теж виставляються вимоги – не нижче +50ºС в точці розбору), що не дозволяє надто знизити параметри роботи теплогенеруючого обладнання (до прикладу, на міжопалювальний період, коли підприємство надає послугу лише з гарячого водопостачання, частина котелень припиняють роботу або переходять на літній режим. В опалювальний сезон такої можливості немає).
Як неодноразово наголошувалося розмір нарахувань залежить від середньодобової температури зовнішнього повітря. Розрахункова температура для тарифу – +1,47ºС. Відповідно, коли температурні показники вищі – розмір нарахувань зменшується.
Зазначають, що розрахунок від відділу збуту за його підсумками буде оприлюднено згодом.
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Про це інформує прес-служба ДКП «Луцьктепло».
" ...Реагуванням ми називаємо зниження параметрів подачі теплоносія до мінімально можливих з огляду на необхідність надавати послугу, яка відповідатиме санітарним нормам – +18ºС у внутрішніх кімнатах та +20ºС у зовнішніх", - йдеться у повідомлені.
Однак, з огляду на складність технологічного процесу, температурні показники можуть бути вищими. Під складнощами розуміють необхідність надання як послуги з централізованого опалення, так і гарячого водопостачання (до якої теж виставляються вимоги – не нижче +50ºС в точці розбору), що не дозволяє надто знизити параметри роботи теплогенеруючого обладнання (до прикладу, на міжопалювальний період, коли підприємство надає послугу лише з гарячого водопостачання, частина котелень припиняють роботу або переходять на літній режим. В опалювальний сезон такої можливості немає).
Як неодноразово наголошувалося розмір нарахувань залежить від середньодобової температури зовнішнього повітря. Розрахункова температура для тарифу – +1,47ºС. Відповідно, коли температурні показники вищі – розмір нарахувань зменшується.
Зазначають, що розрахунок від відділу збуту за його підсумками буде оприлюднено згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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