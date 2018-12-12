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Білоруси відновили ремонт дороги Рівне – Луцьк

Білоруси відновили ремонт дороги Рівне – Луцьк
На трасі Рівне — Луцьк продовжили ремонтувати дорогу. Білоруська компанія знову привезла свою техніку.

Зняли частину асфальту на одній зі смуг на відрізку дороги Карпилівка — Городок. Дорогу перекрили, а рух автотранспорту здійснюється по іншій смузі. Про це з посиланням на інформацію журналістки Анна Яцук повідомляє сайт РадіоТрек.

Нагадаємо, цього року 50 млн гривень із 170 млн, необхідних на цей рік, мали виділити з обласного бюджету на капітальний ремонт дороги Устилуг-Луцьк-Рівне. Зокрема на ділянку дороги від азотівського кільця до Карпилівки, яку робить білоруська компанія.

Йдеться про ВАТ «Дорожньо-будівельний трест №4 м.Брест». Товариство виграло тендер, перемігши суперника з різницею у 1000 грн. За капітальний ремонт ділянки луцької траси товариство отримає 290 млн грн з державного бюджету. Роботи мають завершити до кінця 2019 року.

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Теги: Луцьк, Рівне, Білорусь, дорога, ремонт
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