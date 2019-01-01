На Волині влаштували «пернате» фотополювання

Олександр Кукшин виклав фотозвіт з виходу на водойми Ківерцівщини.



Світлинами він поділився на своїй сторінці у Facebook.



Волинянин "упіймав" 14 видів птахів.



"Окремо слід відмітити пісочника малого (не бачив з 2010 року) і чорного лелеку (бачу вже вдруге на теренах Волині впродовж цього сезону)" - зауважив він.



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