На Волині влаштували «пернате» фотополювання
Сьогодні, 20:30
Волинянин Олександр Кукшин виклав фотозвіт з виходу на водойми Ківерцівщини.
Світлинами він поділився на своїй сторінці у Facebook.
Волинянин "упіймав" 14 видів птахів.
"Окремо слід відмітити пісочника малого (не бачив з 2010 року) і чорного лелеку (бачу вже вдруге на теренах Волині впродовж цього сезону)" - зауважив він.
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Світлинами він поділився на своїй сторінці у Facebook.
Волинянин "упіймав" 14 видів птахів.
"Окремо слід відмітити пісочника малого (не бачив з 2010 року) і чорного лелеку (бачу вже вдруге на теренах Волині впродовж цього сезону)" - зауважив він.
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