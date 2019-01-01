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На Волині влаштували «пернате» фотополювання

На Волині влаштували «пернате» фотополювання
Волинянин Олександр Кукшин виклав фотозвіт з виходу на водойми Ківерцівщини.

Світлинами він поділився на своїй сторінці у Facebook.

Волинянин "упіймав" 14 видів птахів.

"Окремо слід відмітити пісочника малого (не бачив з 2010 року) і чорного лелеку (бачу вже вдруге на теренах Волині впродовж цього сезону)" - зауважив він.
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
На Волині влаштували «пернате» фотополювання

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Теги: птахи, фото, природа
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