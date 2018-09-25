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«Все було не так, як кажуть в поліції», – свідки про аварію із загибеллю хлопчика у Луцьку

«Все було не так, як кажуть в поліції», – свідки про аварію із загибеллю хлопчика у Луцьку
Учора, 31 березня, на вулиці Польовій у Луцьку автомобіль «Volkswagen Т4» збив велосипедиста, 9-річного місцевого жителя. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

У поліції розповіли, що 23-річний лучанин наїхав на 9-річного велосипедиста, який рухався в попутному напрямку та раптово виїхав на проїжджу частину.

Утім, свідки, які звернулися до редакції Інформаційного агентства ВолиньPost запевняють, що насправді все було не так.

Одна із мешканок вулиці Польової, яка стала свідком аварії, але бажає залашитися анонімною, розповіла, що насправді дитина стояла збоку дороги, а не раптово виїхала на проїжджу частину.

«Направді хлопчик стояв збоку, він нікуди не їхав. Водій летів зі швидкістю приблизно 150 кілометрів за годину. Люди, які теж там були, посходили, бо злякалися такої швидкості», - розповіла жінка.

За її словами, від удару дитину відкинуло приблизно на 15 метрів на інший бік дороги, а велосипед залишився під заднім правим колесом автомобіля.

«Кажуть, водій – впливовий хлопець, має гроші. Ми боїмося, щоб цю справу не зам’яли», - додала очевидиця.

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Теги: аварія, Луцьк, Польова, смерть
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Коментарі 6
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Водія не захищаю, але як та обізнана анонімна жінка, в темну пору доби визначила, що авато рухалося зі швидкістю приблизно 150 кілометрів за годину? Це гучна заява...
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Вчора при виїзді з Луцька, бачили як хлопчик такого віку, "петляв" між машинами, їхав він то з краю дороги, то виїжав на серед проїзної частини, на це страшно було дивитись, без шолому безпеки, дитина, посеред дороги.. але це було близько 15-16:00
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За фактом автопригоди у поліції розпочали кримінальне провадження у ракмках розслідування якого будуть встановлені усі обставини трагедії. А цінному свідку раджу неодмінно зявитися у поліцю для дачі показань.
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Т-4 І помісту їхав 150км. Так розігнати таке авто дуже дуже важко кажу як водій！Співчутя рідним！
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Т-4 І помісту їхав 150км. Так розігнати таке авто дуже дуже важко кажу як водій！Співчутя рідним！
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Моя думка, можливо свідок несказав точної швидкості, але факт залишається фактом.
Дитина бездиханна.
Горе батькам і близьким, співчуття
І навпливових находиться впливовіші.

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