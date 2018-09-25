«Все було не так, як кажуть в поліції», – свідки про аварію із загибеллю хлопчика у Луцьку

Учора, 31 березня, на вулиці Польовій у Луцьку автомобіль «Volkswagen Т4». Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.У поліції розповіли, що 23-річний лучанин наїхав на 9-річного велосипедиста, який рухався в попутному напрямку та раптово виїхав на проїжджу частину.Утім, свідки, які звернулися до редакціїзапевняють, що насправді все було не так.Одна із мешканок вулиці Польової, яка стала свідком аварії, але бажає залашитися анонімною, розповіла, що насправді дитина стояла збоку дороги, а не раптово виїхала на проїжджу частину.«Направді хлопчик стояв збоку, він нікуди не їхав. Водій летів зі швидкістю приблизно 150 кілометрів за годину. Люди, які теж там були, посходили, бо злякалися такої швидкості», - розповіла жінка.За її словами, від удару дитину відкинуло приблизно на 15 метрів на інший бік дороги, а велосипед залишився під заднім правим колесом автомобіля.«Кажуть, водій – впливовий хлопець, має гроші. Ми боїмося, щоб цю справу не зам’яли», - додала очевидиця.