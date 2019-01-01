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Сильно нервував і тікав від поліції: у Луцьку зловили чоловіка з наркотиками

Сильно нервував і тікав від поліції: у Луцьку зловили чоловіка з наркотиками
У Луцьку поліцейські охорони виявили у чоловіка три пакети з наркотиками.

Поліцейські охорони помітили чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль поліції охорони, змінив напрямок руху та суттєво пришвидшився, - інформує управління поліції охорони у Волинській області.

Правоохоронці зупинили чоловіка. Під час бесіди чоловік помітно нервував та плутався у відповідях правоохоронцям.

Під час спілкування з чоловіком поліцейські звернули увагу на те, що чоловік сильно нервувався, тому запропонували йому показати особисті речі.

Під час поверхневого огляду у чоловіка було виявлено паперовий згорток із речовиною рослинного походження зеленого кольору та у правому рукаві светра три поліетиленових пакети із схожою речовиною.



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Теги: Луцьк, наркотики
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