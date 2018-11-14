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На Рівненщині у пожежі обгоріла 8-річна дитина

На Рівненщині у пожежі обгоріла 8-річна дитина
У суботу, 30 березня, на Рівненщині у селі Карпилівка Рокитнівського району в пожежі обгорів 8-річний хлопчик.

Про це рятувальникам повідомили працівники Рокитнівської центральної районної лікарні, до якої госпіталізували дитину з термічними опіками вогнем І-ІІ-ІІІ ступенів шиї, грудної клітини та обох стегон. Пише Рівне Вечірнє.

Звідки хлопчика перенаправили на лікування до опікового відділення Рівненської обласної лікарні, де він перебуває нині.

За інформацією ГУ ДСНС України у Рівненській області, пожежа виникла через те, що хлопчик необережно поводився з легкозаймистими речовинами.

Служба порятунку Рівненщини вкотре звертається до батьків навчити дітей правил пожежної безпеки та не залишати малолітніх дітей одних вдома надовго, а також нагадують про першу допомогу під час термічних опіків:

На Рівненщині у пожежі обгоріла 8-річна дитина

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Теги: пожежа, Рівненщина, хлопчик, опіки
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