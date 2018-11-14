На Рівненщині у пожежі обгоріла 8-річна дитина
01 квітень, 23:25
У суботу, 30 березня, на Рівненщині у селі Карпилівка Рокитнівського району в пожежі обгорів 8-річний хлопчик.
Про це рятувальникам повідомили працівники Рокитнівської центральної районної лікарні, до якої госпіталізували дитину з термічними опіками вогнем І-ІІ-ІІІ ступенів шиї, грудної клітини та обох стегон. Пише Рівне Вечірнє.
Звідки хлопчика перенаправили на лікування до опікового відділення Рівненської обласної лікарні, де він перебуває нині.
За інформацією ГУ ДСНС України у Рівненській області, пожежа виникла через те, що хлопчик необережно поводився з легкозаймистими речовинами.
Служба порятунку Рівненщини вкотре звертається до батьків навчити дітей правил пожежної безпеки та не залишати малолітніх дітей одних вдома надовго, а також нагадують про першу допомогу під час термічних опіків:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це рятувальникам повідомили працівники Рокитнівської центральної районної лікарні, до якої госпіталізували дитину з термічними опіками вогнем І-ІІ-ІІІ ступенів шиї, грудної клітини та обох стегон. Пише Рівне Вечірнє.
Звідки хлопчика перенаправили на лікування до опікового відділення Рівненської обласної лікарні, де він перебуває нині.
За інформацією ГУ ДСНС України у Рівненській області, пожежа виникла через те, що хлопчик необережно поводився з легкозаймистими речовинами.
Служба порятунку Рівненщини вкотре звертається до батьків навчити дітей правил пожежної безпеки та не залишати малолітніх дітей одних вдома надовго, а також нагадують про першу допомогу під час термічних опіків:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
2 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На колінах і в кайданках: у Луцьку поліція оточила водія Land Cruiser, - соцмережі
01 квітень, 23:40
На Рівненщині у пожежі обгоріла 8-річна дитина
01 квітень, 23:25
Потяг «Ковель – Заболоття» три дні не курсуватиме
01 квітень, 22:48
«Доступні ліки» за електронним рецептом: розповіли, як отримати
01 квітень, 22:26