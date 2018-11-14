На Рівненщині у пожежі обгоріла 8-річна дитина





Про це рятувальникам повідомили працівники Рокитнівської центральної районної лікарні, до якої госпіталізували дитину з термічними опіками вогнем І-ІІ-ІІІ ступенів шиї, грудної клітини та обох стегон. Пише



Звідки хлопчика перенаправили на лікування до опікового відділення Рівненської обласної лікарні, де він перебуває нині.



За інформацією ГУ ДСНС України у Рівненській області, пожежа виникла через те, що хлопчик необережно поводився з легкозаймистими речовинами.



Служба порятунку Рівненщини вкотре звертається до батьків навчити дітей правил пожежної безпеки та не залишати малолітніх дітей одних вдома надовго, а також нагадують про першу допомогу під час термічних опіків:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 30 березня, на Рівненщині у селі Карпилівка Рокитнівського району в пожежі обгорів 8-річний хлопчик.Про це рятувальникам повідомили працівники Рокитнівської центральної районної лікарні, до якої госпіталізували дитину з термічними опіками вогнем І-ІІ-ІІІ ступенів шиї, грудної клітини та обох стегон. Пише Рівне Вечірнє Звідки хлопчика перенаправили на лікування до опікового відділення Рівненської обласної лікарні, де він перебуває нині.За інформацією ГУ ДСНС України у Рівненській області, пожежа виникла через те, що хлопчик необережно поводився з легкозаймистими речовинами.Служба порятунку Рівненщини вкотре звертається до батьків навчити дітей правил пожежної безпеки та не залишати малолітніх дітей одних вдома надовго, а також нагадують про першу допомогу під час термічних опіків:

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