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У місті на Волині через спалювання трави ледь не згоріло кладовище. ФОТО

У місті на Волині через спалювання трави ледь не згоріло кладовище. ФОТО
У понеділок, 1-го квітня, виникла пожежа посуші та сміття у Любомлі по вулиці Шевченка поблизу кладовища.

На місце події виїжджали рятувальники. Пожежа знищила 0,2 га посуші та була загроза перекидання вогню на кладовище, - пише Кордон.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

“Цілком можливо, що така ситуація перед Великодніми святами виникатиме постійно, адже люди масово палитимуть сміття, пластмасові квітки, стрічки тощо, — каже головний інспектор Любомльського РВУ МВС, капітан служби порятунку Микола Лябук. — Нагадаю, що згідно статті 77-1 КУпАП за такі дії передбачено штраф у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

У місті на Волині через спалювання трави ледь не згоріло кладовище. ФОТО
У місті на Волині через спалювання трави ледь не згоріло кладовище. ФОТО
У місті на Волині через спалювання трави ледь не згоріло кладовище. ФОТО
У місті на Волині через спалювання трави ледь не згоріло кладовище. ФОТО
У місті на Волині через спалювання трави ледь не згоріло кладовище. ФОТО
У місті на Волині через спалювання трави ледь не згоріло кладовище. ФОТО

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Теги: Любомль, кладовище, пожежа
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