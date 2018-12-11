У місті на Волині через спалювання трави ледь не згоріло кладовище. ФОТО





На місце події виїжджали рятувальники. Пожежа знищила 0,2 га посуші та була загроза перекидання вогню на кладовище, - пише



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.



“Цілком можливо, що така ситуація перед Великодніми святами виникатиме постійно, адже люди масово палитимуть сміття, пластмасові квітки, стрічки тощо, — каже головний інспектор Любомльського РВУ МВС, капітан служби порятунку Микола Лябук. — Нагадаю, що згідно статті 77-1 КУпАП за такі дії передбачено штраф у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 1-го квітня, виникла пожежа посуші та сміття у Любомлі по вулиці Шевченка поблизу кладовища.На місце події виїжджали рятувальники. Пожежа знищила 0,2 га посуші та була загроза перекидання вогню на кладовище, - пише Кордон Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.“Цілком можливо, що така ситуація перед Великодніми святами виникатиме постійно, адже люди масово палитимуть сміття, пластмасові квітки, стрічки тощо, — каже головний інспектор Любомльського РВУ МВС, капітан служби порятунку Микола Лябук. — Нагадаю, що згідно статті 77-1 КУпАП за такі дії передбачено штраф у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

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