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На волинській трасі ремонтують чотири мости. ФОТО

На волинській трасі ремонтують чотири мости. ФОТО
На автошляху М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) ремонтують п’ять штучних споруд.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг області.

Чотири мости ремонтують в населених пунктах Кременець, Козин, Княгининок та Сирники, а також одну залізобетонну водопропускну трубу в селі Копачівка.

Зокрема, в селі Кременець Рожищенського району продовжують облаштування монолітної накладної залізобетонної плити прогонової будови на правій смузі проїзної частини. Тож рух транспорту частково обмежений і здійснюється лише лівою смугою.

Натомість поблизу села Козин Рожищенського району триває ремонт мосту через річку Лютиця. Вже облаштовано монолітну залізобетонну плиту по правій смузі руху автодороги. Нині на цій плиті влаштовують гідроізоляцію. Також зараз виконуються підготовчі роботи до бетонування конусів цієї.

Загалом на ремонт дороги М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) спрямують понад 182 мільйонів гривень.
На волинській трасі ремонтують чотири мости. ФОТО
На волинській трасі ремонтують чотири мости. ФОТО
На волинській трасі ремонтують чотири мости. ФОТО
На волинській трасі ремонтують чотири мости. ФОТО
На волинській трасі ремонтують чотири мости. ФОТО

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Теги: ремонт, міст, дороги
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