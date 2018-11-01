На виїзді з Володимира – аварія





Про це



Інцидент трапився сьогодні, 2 квітня. Один з автомобілів отримав серйозні механічні ушкодження – у нього зім'ятий один бік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському поблизу автозаправки, що на виїзді з міста, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.Про це ВолиньUA повідомили очевидці події.Інцидент трапився сьогодні, 2 квітня. Один з автомобілів отримав серйозні механічні ушкодження – у нього зім'ятий один бік.

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