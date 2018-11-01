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На виїзді з Володимира – аварія

На виїзді з Володимира – аварія
У Володимирі-Волинському поблизу автозаправки, що на виїзді з міста, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.

Про це ВолиньUA повідомили очевидці події.

Інцидент трапився сьогодні, 2 квітня. Один з автомобілів отримав серйозні механічні ушкодження – у нього зім'ятий один бік.

На виїзді з Володимира – аварія

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Теги: Володимир, аварія
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