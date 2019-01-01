Весь керівний склад «Укроборонпрому» має пройти перевірку на поліграфі, – Президент

Петро Порошенко звернувся до Уряду з вимогою перевірити весь керівний склад концерну «Укроборонпром» та державних підприємств ОПК на поліграфі.



Усі дані перейдуть в розпорядження СБУ та правоохоронців. Про це Петро Порошенко заявив під час наради з Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим та заступником Секретаря РНБОУ Сергієм Кривоносом, - йдеться на сайті



«Ми звертаємося до Уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу Державного концерну «Укроборонпром». Окремо підготуйте списки тих, хто має пройти дослідження. Прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу – і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність», - сказав Президент України Петро Порошенко.



Глава держави прийняв доповідь заступника Секретаря РНБОУ Сергія Кривоноса щодо пропозицій по перевірці ДК «Укроборонпром» та реформуванню оборонного сектора.



«У випадку виявлення підстав, прошу передати відповідні результати досліджень поліграфа або контррозвідці Служби безпеки Україна, або у правоохоронні органи. Якщо будуть виявленні ті чи інші обставини скоєння злочину», - заявив Петро Порошенко.



Президент також наголосив, що на підставі рекомендацій полковника Кривоноса звернеться до Уряду щодо негайного фінансування міжнародного аудиту концерну «Укроборонпром». Він додав, що рішення має бути прийнято вже в квітні.



Петро Порошенко також наголосив, що окремо, не в якості міжнародного аудиту, мають бути проведені перевірки і Державною аудиторською службою та доручив доповісти йому про строки початку перевірки.



Глава держави підкреслив, що перевірку діяльності «Укроборонпрому» має провести Рахункова палата України. Він доручив Секретарю РНБО Олександру Турчинову взяти на контроль це питання та доповісти йому про результати перевірки.



Петро Порошенко наголосив на необхідності долучити до перевірки і громадські організації і проінформувати представників громадськості про підсумки цих перевірок.



Президент також підкреслив важливість прискорення розгляду у Верховній Раді законопроекту щодо змін до законодавства про державне оборонне замовлення. «Ми маємо розкрити цю інформацію», - зазначив Петро Порошенко. Він додав, що провів консультації з нашими міжнародними партнерами і вони повністю підтримують ці кроки.



Щодо питання Наглядової ради «Укроборонпрому» Глава держави підтримав пропозицію залучити туди представників наших стратегічних партнерів для забезпечення ефективності і прозорості її функціонування.



Секретар РНБО Олександр Турчинов доповів, що більшість підприємств оборонної промисловості працюють в штатному режимі і достатньо ефективно, зокрема над виконанням ракетної програми, затвердженої рішенням РНБО. «Найближчим часом планується випробування нових потужних ракетних комплексів і, враховуючи дуже важливе значення їх для зміцнення оборони нашої країни, ми звертаємось з пропозицією вам особисто взяти участь у фінальному етапі випробувань», - зазначив він.



Президент зауважив, що новітнє ракетне озброєння після завершення випробувань, які мають відбутися найближчими днями, мають надійти на озброєння ЗСУ.

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