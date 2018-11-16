Автівки, цінні папери і квартири: що задекларував голова Луцького міськрайонного суду





Із 2007 року має 12 соток землі у селі Боратин Луцького району, із 2012 року – квартиру у Луцьку площею 178,9 м. кв. у спільній власності Олександром Пахолюком та Валентиною Пахолюк вартістю 128,228 тисячі гривень на дату набуття, - пише



Із 2012 року володіє земельною ділянкою площею 17,4 сотки у селі Боратин. Також суддя володіє разом із дружиною Оленою Пахолюк та дочками Соломією та Діаною будинком площею 263,5 м. кв. у селі Боратин вартістю 628,262 тисячі гривень.



Дружина Олена Пахолюк має із 2015 року 6 соток землі у селі Лище Луцького району вартістю 902 гривні та із 1999 року квартиру площею 49,3 м. кв. у Луцьку у спільній власності із Ярославом Демковичем та Василем Демковичем. Вартість на дату набуття вказана 9 гривень.



Суддя із 2016 року володіє автомобілем «BMW X3» 2011 року випуску вартістю 306,975 тисячі гривень, користується із 2011 року авто «TOYOTA RAV4» 2008 року випуску, яке належить Валентині Пахолюк та із 2017 року «Nissan Leaf» 2013 року випуску, яке належить Ніні Демкович. У березні 2018 році суддя придбав «LEXUS RX300» 2006 року випуску вартістю 260 тисяч гривень у Наталії Кучуровської.



За 2018 рік суддя заробив 348,348 тисячі гривень зарплати, 33,695 тисячі гривень доходу за цивільно-правовим договором від Національної школи суддів України, 91 гривню бонусів від «Приватбанку» за покупку та 700 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна від Олександра Зищука, 79,816 тисячі гривень за кредитною пропозицією від «Приватбанку».



Дружина отримала 102,451 тисячі гривень зарплати у Луцькому національному технічному університеті, 11 гривень процентів та 18 гривень бонусів від покупок від «Приватбанку», 10,32 тисячі гривень допомоги при народженні дитини від управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації у Волинській області, 366 гривень доходу за цивільно-правовим договором від Луцького національного технічного університету, 696 гривень житлової субсидії від управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації у Волинській області, 3,723 тисячі гривень за кредитною пропозицією від «Приватбанку» .



Готівкою суддя має 18,5 тисячі доларів, на рахунку у «Приватбанку» тримає 2,914 тисячі гривень. У дружини у тому ж банку 2,969 тисячі гривень.

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