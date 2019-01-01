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Скільки за рік заробив екс-мер Луцька

Скільки за рік заробив екс-мер Луцька
Генеральний директор державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», колишній міський голова Луцька Богдан Шиба задекларував квартиру, зарплату, готівку та кредит.

Екс-мер Луцька вказав у своїй декларації, що із 2008 року квартиру площею 98,5 м. кв. у Луцьку, - пише Волинь.Оnline.

Богдан Шиба на своїй посаді у 2018 році отримав 698,598 тисячі гривень зарплати на своїй посаді. Дружина Ольга Шиба отримала 11,703 тисячі гривень допомоги по безробіттю.

397,2 тисячі гривень сім’я отримала від продажу квартири у Турійську для Олександра Бешти.

Для порівняння, у 2017 році Богдан Шиба заробив 306,478 тисячі гривень. Дружина, яка працювала головним спеціалістом відділу обслуговування громадян Управління Пенсійного фонду України у Турійському районі, отримала у 2017 році 18,734 тисячі гривень заробітної плати та 22,295 тисячі гривень допомоги по безробіттю.

Готівкою Богдан Шиба має 250 тисяч гривень. Із 2008 року має кредит у «Приватбанку» на суму 732,915 тисячі гривень. У 2018 році він сплатив по цьому кредиту 130,295 тисячі гривень.

Богдан Шиба був міським головою Луцької міської ради з 2006 до 2010 року, з 2010 до 2015 року був депутатом Луцькради, з 2011 року працював начальником відділу регіонального розвитку Головного управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації. З січня 2017 року став керівником державного підприємства «Волиньстандартметрологія».

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Теги: Богдан Шиба, декларація
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Коментарі 2
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Цікаво на що був взятий кредит, на посаду?)
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698,598 тисячі гривень зарплати 58 000 на місяць
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