Скільки за рік заробив екс-мер Луцька

Богдан Шиба задекларував квартиру, зарплату, готівку та кредит.



Екс-мер Луцька вказав у своїй декларації, що із 2008 року квартиру площею 98,5 м. кв. у Луцьку, - пише



Богдан Шиба на своїй посаді у 2018 році отримав 698,598 тисячі гривень зарплати на своїй посаді. Дружина Ольга Шиба отримала 11,703 тисячі гривень допомоги по безробіттю.



397,2 тисячі гривень сім’я отримала від продажу квартири у Турійську для Олександра Бешти.



Для порівняння, у 2017 році Богдан Шиба заробив 306,478 тисячі гривень. Дружина, яка працювала головним спеціалістом відділу обслуговування громадян Управління Пенсійного фонду України у Турійському районі, отримала у 2017 році 18,734 тисячі гривень заробітної плати та 22,295 тисячі гривень допомоги по безробіттю.



Готівкою Богдан Шиба має 250 тисяч гривень. Із 2008 року має кредит у «Приватбанку» на суму 732,915 тисячі гривень. У 2018 році він сплатив по цьому кредиту 130,295 тисячі гривень.



Богдан Шиба був міським головою Луцької міської ради з 2006 до 2010 року, з 2010 до 2015 року був депутатом Луцькради, з 2011 року працював начальником відділу регіонального розвитку Головного управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації. З січня 2017 року став керівником державного підприємства «Волиньстандартметрологія».

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