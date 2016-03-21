На Волині сімейні лікарі нарешті почали використовувати автомобілі, які їм передали у січні





Станом на 26 лютого усі 23 автомобілі стояли в гаражах цих медзакладів і не їздили. Про це йдеться в сюжеті



Водій машини невідкладної медичної допомоги амбулаторії міста Рожище Дмитро Павелко розповів, що протягом 3-х тижнів він разом з фельдшером їздить на виклики новою машиною. Каже, людям незвично бачити нову автівку.



«Незвично, обертаються, оглядають, кажуть, що дуже хороша. Була інша машина. З іншої амбулаторії передали сюди. А тепер дали нову машину. Ми дуже раді за нову машину. Все хороше», - каже водій.



Виконувачка обов’язків головного лікаря Рожищенського центру первинної медичної допомоги Вікторія Петровська каже, що машину після отримання два місяці не використовували.



«Автомобіль не їздив, тому що був на транзитних номерах. На постійні номери зареєстрували в березні. Тепер автомобіль обслуговує виклики. Не їздив — тому що машину на тимчасових номерах неможна поставити на страхівку. Тому вирішили, коли автомобіль отримає державну реєстрацію, тоді автомобіль буде обслуговувати виклики».



Фельдшерка Рожищенської амбулаторії Юлія Остапчук їде на виклик до пенсіонерки, яка звернулася на швидку зі скаргами на високий тиск. Розповідає, що на легковику можна швидко дістатися до пацієнтів в межах міста.



«Невідкладна допомога: висока температура, тиск високий. Це все ті виклики, які не підлягають для екстреної медичної допомоги».



92-річна Ольга Іволга каже, що до медиків невідкладної допомоги вона звертається часто.



«В мене суглоби болять до того, що не дай Бог. І тиск стрибає. Рятують. Рятівники! – ви вже знаєте, як звати фельдшера? – Юлічка. Я їх всіх знаю. І головного лікаря. Я до всіх звертаюся. І вони не відмовлять ніколи. Я вдячна своїм лікарям»



Щодня, розповідає фельдшерка, вони їздять на 11-12 викликів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Машини для сімейних лікарів, які передали в райони для Центрів первинної медико-санітарної допомоги 3 січня , почали використовувати за призначенням.Станом на 26 лютого усі 23 автомобілі стояли в гаражах цих медзакладів і не їздили. Про це йдеться в сюжеті Суспільного Водій машини невідкладної медичної допомоги амбулаторії міста Рожищерозповів, що протягом 3-х тижнів він разом з фельдшером їздить на виклики новою машиною. Каже, людям незвично бачити нову автівку.«Незвично, обертаються, оглядають, кажуть, що дуже хороша. Була інша машина. З іншої амбулаторії передали сюди. А тепер дали нову машину. Ми дуже раді за нову машину. Все хороше», - каже водій.Виконувачка обов’язків головного лікаря Рожищенського центру первинної медичної допомогикаже, що машину після отримання два місяці не використовували.«Автомобіль не їздив, тому що був на транзитних номерах. На постійні номери зареєстрували в березні. Тепер автомобіль обслуговує виклики. Не їздив — тому що машину на тимчасових номерах неможна поставити на страхівку. Тому вирішили, коли автомобіль отримає державну реєстрацію, тоді автомобіль буде обслуговувати виклики».Фельдшерка Рожищенської амбулаторіїїде на виклик до пенсіонерки, яка звернулася на швидку зі скаргами на високий тиск. Розповідає, що на легковику можна швидко дістатися до пацієнтів в межах міста.«Невідкладна допомога: висока температура, тиск високий. Це все ті виклики, які не підлягають для екстреної медичної допомоги».92-річнакаже, що до медиків невідкладної допомоги вона звертається часто.«В мене суглоби болять до того, що не дай Бог. І тиск стрибає. Рятують. Рятівники! – ви вже знаєте, як звати фельдшера? – Юлічка. Я їх всіх знаю. І головного лікаря. Я до всіх звертаюся. І вони не відмовлять ніколи. Я вдячна своїм лікарям»Щодня, розповідає фельдшерка, вони їздять на 11-12 викликів.

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