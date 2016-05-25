У парку волинського міста – нашестя ворон. ФОТО





Про це у facebook-спільноті



"Комунальні "різачі дерев" вже порядкують зранку в парку біля меморіалу. Напрочуд "вчасно" - гнізда воронами вже звиті.



Це щоб видно було, де саме зробити вирізку гілок з гніздами?



Наступної весни буде та ж пісня.... Зараз діти з школи будуть йти - побачать гнізда і, можливо, яйця з пташенятами... Жорстока анатомія.



Невже не можна було почистити це місце постійного гніздування ворон ще зимою, як це чомусь активно робили на центральній вулиці? І навіщо там позаминулого року зрізали райську яблуню? Там гнізд не було. Був чудовий рожевий цвіт весною і декоративні яблучка.



А парк цей давно треба впорядкувати, зрізати високорослі дерева і висадити низькорослі!!! Бо в міських парках не садять високі дерева, це приманка для ворон). Такі загадкові і непередбачувані наші комунальники!...", - йдеться в дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Ковеля нарікають на нашестя ворон у міському парку. Люди певні, що винні у цьому комунальники, які не обрізали вчасно гілки дерев, де птахи уже встигли звити гнізда.Про це у facebook-спільноті Ковельlife написала Іра Малиновська."Комунальні "різачі дерев" вже порядкують зранку в парку біля меморіалу. Напрочуд "вчасно" - гнізда воронами вже звиті.Це щоб видно було, де саме зробити вирізку гілок з гніздами?Наступної весни буде та ж пісня.... Зараз діти з школи будуть йти - побачать гнізда і, можливо, яйця з пташенятами... Жорстока анатомія.Невже не можна було почистити це місце постійного гніздування ворон ще зимою, як це чомусь активно робили на центральній вулиці? І навіщо там позаминулого року зрізали райську яблуню? Там гнізд не було. Був чудовий рожевий цвіт весною і декоративні яблучка.А парк цей давно треба впорядкувати, зрізати високорослі дерева і висадити низькорослі!!! Бо в міських парках не садять високі дерева, це приманка для ворон). Такі загадкові і непередбачувані наші комунальники!...", - йдеться в дописі.

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