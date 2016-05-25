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У парку волинського міста – нашестя ворон. ФОТО

У парку волинського міста – нашестя ворон. ФОТО
Мешканці Ковеля нарікають на нашестя ворон у міському парку. Люди певні, що винні у цьому комунальники, які не обрізали вчасно гілки дерев, де птахи уже встигли звити гнізда.

Про це у facebook-спільноті Ковельlife написала Іра Малиновська.

"Комунальні "різачі дерев" вже порядкують зранку в парку біля меморіалу. Напрочуд "вчасно" - гнізда воронами вже звиті.

Це щоб видно було, де саме зробити вирізку гілок з гніздами?

Наступної весни буде та ж пісня.... Зараз діти з школи будуть йти - побачать гнізда і, можливо, яйця з пташенятами... Жорстока анатомія.

Невже не можна було почистити це місце постійного гніздування ворон ще зимою, як це чомусь активно робили на центральній вулиці? І навіщо там позаминулого року зрізали райську яблуню? Там гнізд не було. Був чудовий рожевий цвіт весною і декоративні яблучка.

А парк цей давно треба впорядкувати, зрізати високорослі дерева і висадити низькорослі!!! Бо в міських парках не садять високі дерева, це приманка для ворон). Такі загадкові і непередбачувані наші комунальники!...", - йдеться в дописі.

У парку волинського міста – нашестя ворон. ФОТО

У парку волинського міста – нашестя ворон. ФОТО

У парку волинського міста – нашестя ворон. ФОТО

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Теги: ворони, парк, гнізда, дерево
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