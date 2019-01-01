У селі поблизу Луцька горіло 3 гектари поля
Сьогодні, 13:10
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 19 пожеж.
Пожежі виникали на території Сошичненської сільради Камінь-Каширського району, - пише ДСНС у Волинській області.
Горіла також суха трава на площі 2 га в селі Небіжка Ківерцівського району.
На території садівничого масиву «Урожай» (загорання сухої трави, чагарників та кущів на площі 2 га) та на вул. Грушевського в м.Ковелі (загорання сухої трави, очерету та чагарників на площі 2 га),
Суха трава на площі 3 га горіла в селі Милуші.
Низка пожеж були на території Вишнівської сільради (суха трава на площі 0,7 га в с. Вишнів) та Згоранської сільради (суха трава на площі 0,8 га в с. Згорани) Любомльського району, Велико Курінської сільської ради Любешівського району (суха трава біля с.Проходи), на території Самарівської ОТГ Ратнівського району (суха трава на площі 3 га в с. Теребовичі) та в смт Ратне, Луківської сільради Рожищенського району (загорання сухої трави на площі 1 га в с. Крижівка).
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Пожежі виникали на території Сошичненської сільради Камінь-Каширського району, - пише ДСНС у Волинській області.
Горіла також суха трава на площі 2 га в селі Небіжка Ківерцівського району.
На території садівничого масиву «Урожай» (загорання сухої трави, чагарників та кущів на площі 2 га) та на вул. Грушевського в м.Ковелі (загорання сухої трави, очерету та чагарників на площі 2 га),
Суха трава на площі 3 га горіла в селі Милуші.
Низка пожеж були на території Вишнівської сільради (суха трава на площі 0,7 га в с. Вишнів) та Згоранської сільради (суха трава на площі 0,8 га в с. Згорани) Любомльського району, Велико Курінської сільської ради Любешівського району (суха трава біля с.Проходи), на території Самарівської ОТГ Ратнівського району (суха трава на площі 3 га в с. Теребовичі) та в смт Ратне, Луківської сільради Рожищенського району (загорання сухої трави на площі 1 га в с. Крижівка).
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