вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомий мандрівник Дмитро Комаров прилетів в аеропорт біля Луцька

Відомий мандрівник Дмитро Комаров прилетів в аеропорт біля Луцька
Відомий мандрівник, журналіст та ведучий тревел-шоу "Світ Навиворіт" Дмитро Комаров прилетів в аеропорт у селі Крупа, що біля Луцька.

Дмитро Комаров разом із досвідченими пілотами Коломийського аеропорту запланував здійснити триденний політ на невеликому чотиримісному літаку. Під час цього тревел-туру команда планує відвідати 31 аеропорт України і здійснюватиме при цьому від 8 до 12 посадок щодня. Завершити польоти планують 7-го квітня у Коломиї.

Якщо ж команді телеведучого вдасться здійснити задумане, цей політ внесуть до Національного реєстру рекордів України за найбільшу кількість відвіданих аеродромів за три дні.

На переконання Дмитра Комарова, в Україні потрібно розвивати авіацію і для цього є всі можливості. Один із перспективних аеропортів - летовище у селі Крупа, що біля Луцька. Сюди й приземлився літак команди Комарова у п'ятницю, 5 квітня.
Відомий мандрівник Дмитро Комаров прилетів в аеропорт біля Луцька


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: туризм, мандрівка, Дмитро Комаров, аеропорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомий мандрівник Дмитро Комаров прилетів в аеропорт біля Луцька
Сьогодні, 14:45
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
Сьогодні, 14:43
Актори серіалу «Школа» зустрілися з фанами у луцькому «Промені». ФОТО
Сьогодні, 14:17
У супермаркеті Києва чоловік в черзі за піцою вбив одним ударом відвідувача. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
Кров волинян безкоштовно перевірятимуть на холестерин
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
З Рівного полетів перший у цьому році рейс до Єгипту. ВІДЕО З Рівного полетів перший у цьому році рейс до Єгипту. ВІДЕО
24 березень, 11:14
Фудкорт, амфітеатр і скейт-парк: у Луцьку просять знести Старий ринок заради туристів Фудкорт, амфітеатр і скейт-парк: у Луцьку просять знести Старий ринок заради туристів
23 березень, 18:00
На престижній виставці у Польщі вперше розказали про туризм у Луцьку На престижній виставці у Польщі вперше розказали про туризм у Луцьку
23 березень, 09:42
У Бельгії хочуть влаштувати презентацію Волинської області У Бельгії хочуть влаштувати презентацію Волинської області
18 березень, 16:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий мандрівник Дмитро Комаров прилетів в аеропорт біля Луцька
Сьогодні, 14:45
 0
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
Сьогодні, 14:43
 0
Актори серіалу «Школа» зустрілися з фанами у луцькому «Промені». ФОТО
Сьогодні, 14:17
 0
У супермаркеті Києва чоловік в черзі за піцою вбив одним ударом відвідувача. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
 0
Кров волинян безкоштовно перевірятимуть на холестерин
Сьогодні, 14:05
 0
Медіа
відео
1/8