Відомий мандрівник Дмитро Комаров прилетів в аеропорт біля Луцька
Сьогодні, 14:45
Відомий мандрівник, журналіст та ведучий тревел-шоу "Світ Навиворіт" Дмитро Комаров прилетів в аеропорт у селі Крупа, що біля Луцька.
Дмитро Комаров разом із досвідченими пілотами Коломийського аеропорту запланував здійснити триденний політ на невеликому чотиримісному літаку. Під час цього тревел-туру команда планує відвідати 31 аеропорт України і здійснюватиме при цьому від 8 до 12 посадок щодня. Завершити польоти планують 7-го квітня у Коломиї.
Якщо ж команді телеведучого вдасться здійснити задумане, цей політ внесуть до Національного реєстру рекордів України за найбільшу кількість відвіданих аеродромів за три дні.
На переконання Дмитра Комарова, в Україні потрібно розвивати авіацію і для цього є всі можливості. Один із перспективних аеропортів - летовище у селі Крупа, що біля Луцька. Сюди й приземлився літак команди Комарова у п'ятницю, 5 квітня.
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Дмитро Комаров разом із досвідченими пілотами Коломийського аеропорту запланував здійснити триденний політ на невеликому чотиримісному літаку. Під час цього тревел-туру команда планує відвідати 31 аеропорт України і здійснюватиме при цьому від 8 до 12 посадок щодня. Завершити польоти планують 7-го квітня у Коломиї.
Якщо ж команді телеведучого вдасться здійснити задумане, цей політ внесуть до Національного реєстру рекордів України за найбільшу кількість відвіданих аеродромів за три дні.
На переконання Дмитра Комарова, в Україні потрібно розвивати авіацію і для цього є всі можливості. Один із перспективних аеропортів - летовище у селі Крупа, що біля Луцька. Сюди й приземлився літак команди Комарова у п'ятницю, 5 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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