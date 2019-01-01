Відомий мандрівник Дмитро Комаров прилетів в аеропорт біля Луцька

Відомий мандрівник, журналіст та ведучий тревел-шоу "Світ Навиворіт"прилетів в аеропорт у селі Крупа, що біля Луцька.Дмитро Комаров разом із досвідченими пілотами Коломийського аеропорту запланував здійснити триденний політ на невеликому чотиримісному літаку. Під час цього тревел-туру команда планує відвідати 31 аеропорт України і здійснюватиме при цьому від 8 до 12 посадок щодня. Завершити польоти планують 7-го квітня у Коломиї.Якщо ж команді телеведучого вдасться здійснити задумане, цей політ внесуть до Національного реєстру рекордів України за найбільшу кількість відвіданих аеродромів за три дні.На переконання Дмитра Комарова, в Україні потрібно розвивати авіацію і для цього є всі можливості. Один із перспективних аеропортів - летовище у селі Крупа, що біля Луцька. Сюди й приземлився літак команди Комарова у п'ятницю, 5 квітня.